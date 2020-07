Von der Leyen: Höhere EU-Beiträge Deutschlands zahlen sich dreifach aus

Reisen in Europa: EU empfiehlt Maskentragen in Verkehrsmitteln

Ein EU-Beschluss der 27 Länder empfiehlt bei Europareisen das Tragen von Masken in allen Verkehrsmitteln. Im grenzüberschreitenden Verkehr sollten Busse, Bahnen und Flieger intensiver gesäubert werden. Hygienevorgaben in den EU-Länder sollten in Zukunft besser abgestimmt werden.