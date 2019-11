Von der Leyen am Ziel: Europaparlament wählt ihre EU-Kommission

Anzeige

Straßburg. Ursula von der Leyen ist am Ziel: Das Europäische Parlament in Straßburg hat die Kommission der neuen Präsidentin am Mittwochvormittag bestätigt. Damit kann die Kommission am 1. Dezember starten, also nächsten Sonntag. Von der Leyen selbst war bereits im Juli gewählt worden.

Vor der Abstimmung hatte die CDU-Politikerin den Bürgerinnen und Bürgern Europas einen Neustart versprochen. Bald würden die Bürger spüren, „dass Europa entschlossen Tempo macht, beim Klimaschutz, bei der Digitalisierung und auch mit neuen Vorschlägen kommt beim Dauerbrenner Migration“, sagte von der Leyen der Deutschen Presse-Agentur.

Die 61-Jährige wird die erste Deutsche an der Spitze der mächtigen europäischen Behörde. Die damalige Bundesverteidigungsministerin war im Juni von den EU-Staats- und Regierungschefs für den EU-Spitzenposten ausgesucht worden. Weil drei designierte Kommissare vom Parlament gestoppt wurden und ersetzt werden mussten, konnte sie den ursprünglichen Starttermin 1. November nicht halten. Von der Leyen löst den Luxemburger Jean-Claude Juncker ab, der in den Ruhestand geht.

Aufgabe der EU-Kommission ist es, Gesetze vorzuschlagen und die Einhaltung des gemeinsamen europäischen Rechts zu überwachen. Das Kollegium der Kommissare ist ähnlich organisiert wie eine Regierung mit unterschiedlichen Ressorts. Jedes EU-Land soll mit einem Kommissar vertreten sein. Wegen des bevorstehenden Brexits hat Großbritannien keinen Vertreter mehr nominiert und sich damit ein EU-Strafverfahren eingehandelt.

RND/ani/dpa