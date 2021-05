Namibia: Volksgruppen Herero und Nama lehnen Abkommen mit Deutschland ab

"Reperationen an Nachfahren statt "Entwicklungshilfe" an Namibia" steht auf dem Schild der Teilnehmer an einer Kundgebung nach der Namibia-Entscheidung der Bundesregierung. Mehr als 100 Jahre nach den Verbrechen der deutschen Kolonialmacht im heutigen Namibia erkennt die Bundesregierung die Gräueltaten an den Volksgruppen der Herero und Nama als Völkermord nun an. Die Nachkommen will Deutschland offiziell um Vergebung bitten und in den kommenden 30 Jahren mit 1,1 Milliarden Euro unterstützen. Darauf haben sich nach fast sechs Jahren Verhandlungen beide Regierungen verständigt. © Quelle: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa