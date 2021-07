Vom Boxer zum Bürgermeister: Vitali Klitschko wird 50

Anzeige

Anzeige

Kiew. Einst hat er Gegner im Boxring geschlagen, heute schlägt sich Vitali Klitschko mit der Kommunalpolitik in der Ukraine herum: Der Ex-Boxweltmeister und Kiewer Bürgermeister wird an diesem Montag 50 Jahre alt. Gefeiert werde in engstem Familienkreis in Europa, teilte seine Pressestelle der Deutschen Presse-Agentur in Kiew mit. Klitschko wurde erst im vergangenen November für fünf weitere Jahre im Amt bestätigt. Ihm werden Ambitionen auf höhere politische Ämter in dem osteuropäischen Land nachgesagt.

Für 2024 gehen Beobachter davon aus, dass Klitschko sich im Gegensatz zu 2014 um das Präsidentenamt bewerben wird. Nach mehreren Razzien in kommunalen Unternehmen und im Umfeld von Klitschko warf der Bürgermeister zuletzt dem Büro von Präsident Wolodymyr Selenskyj vor, es wolle seine Absetzung vorantreiben und damit einen Konkurrenten aus dem Weg räumen. Klitschko bestreitet regelmäßig, dass er Ambitionen auf das höchste Amt im Staate habe.

Neue Parks, aber keine neue Metrostation

Der frühere Profi-Boxer hat sich in seinen über sieben Jahren als Bürgermeister vor allem darauf konzentriert, die Hauptstadt mit ihren drei Millionen Einwohnern in eine „grüne Lunge“ umzugestalten. Stolz weihte er Springbrunnen und neue Parkanlagen ein.

Anzeige

Hauptstadt-Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Trotz Ankündigungen geht es aber mit der Sanierung von Straßen kaum voran. Bisher wurde keine einzige Metrostation eröffnet. Sein Versprechen, eine neue Brücke über den Fluss Dnipro für Autos und U-Bahnen fertig zu bauen, konnte er bis heute nicht einlösen. Die Arbeiten begannen 1993.