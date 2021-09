RKI-Chef Wieler warnt vor „fulminantem Verlauf“ der vierten Welle

Anzeige

Berlin. Während die Corona-Infektionszahlen in Deutschland steigen, stockt die Impfkampagne. Das liegt aber nicht nur an Impfgegnern, sondern auch an vielen Unentschlossenen. In einer Pressekonferenz haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler über den Stand der Impfkampagne informiert.

„Nutzen Sie die Chance, lassen Sie sich impfen“, war der Appell von Gesundheitsminister Jens Spahn. Er unterstrich, dass das gemeinsame Ziel nun sein müsse, die Impfquoten zu erhöhen - um sich und andere zu schützen. „Jede einzelne Impfung entscheidet, wie sicher wir durch den Herbst kommen“, sagte Spahn. „Was wir derzeit sehen ist eine Pandemie der Ungeimpften.“

Spahn: Einfache Gelegenheit zum Impfen fehlte

An Informationen zum Impfen sei in den letzten Wochen und Monaten niemand vorbeigekommen, sagte Spahn. Doch es habe aus seiner Sicht an der einfachen Gelegenheit gefehlt, sich Impfen zu lassen - auf dem Spielplatz, auf dem Sportplatz oder beim Einkaufen. Die gemeinsame Impfwoche soll diese Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen bei Impfen nun noch einmal bündeln.

RKI-Chef Lothar Wieler warnte, dass die vierte Welle einen „fulminanten Verlauf“ nehmen könnte, wenn die Impfquoten nicht steige. Die Betroffenen auf den Intensivstationen würden immer jünger - und das liege laut Wieler vor allem daran, dass sich einige Menschen nicht impfen lassen. Wer sich jetzt nicht impfen lasse, der werde sich auf absehbare Zeit infizieren, nehme einen schweren Verlauf und Spätfolgen in Kauf.

Der Handelsverband unterstützt die Impfkampagne der Bundesregierung mit Plakaten und Informationen unter dem Motto „Leben statt Lockdown“. So sollen täglich Millionen von Kundinnen und Kunden erreicht werden.

Die Bundesregierung will mit einer bundesweiten Aktionswoche vom kommenden Montag an Schwung in die Impfungen bringen. Gemeinsam mit den Ländern ruft sie dazu auf, an möglichst vielen Orten einfach wahrzunehmende Angebote zu machen - etwa in Sportvereinen, bei der freiwilligen Feuerwehr, in Apotheken oder Mehrgenerationenhäusern – mit dem Motto: „Hier wird geimpft“. Auf der Internetseite www.hierwirdgeimpft.de sollen Impfangebote zu finden sein.

Bisher sind in Deutschland 61,5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, 65,9 Prozent haben mindestens eine Impfung. Um die vierte Welle der Pandemie noch abzuflachen wird eine Impfquote von 80 bis 90 Prozent als nötig erachtet.

Der Direktor der Virologie am Universitätsklinikum Essen warnte vor einer Überlastung der Intensivstationen. „Wir machen uns langsam das Gesundheitssystem kaputt“, sagte Ulf Dittmer der „Rheinischen Post“ (Mittwoch). In seiner Klinik liege die Zahl der Kranken mit schweren Symptomen bei 23. Davon seien 20 ungeimpft, der Jüngste sei 20 Jahre alt.