Vierte Corona-Welle: Die FDP ist nicht schuld

Für immer mehr Beobachter steht der Schuldige für die vierte Corona-Welle jetzt fest: die FDP. Ihr wird angelastet, dass die „epidemische Notlage nationaler Tragweite“ beendet werden soll. Dass der FDP-Vorsitzende Christian Lindner in den „Tagesthemen“ von wissenschaftlichen Belegen dafür sprach, dass Ausgangssperren nichts brächten, nährt den Zorn. Er hat sich inzwischen korrigiert.

Trotzdem tut man den Liberalen damit Unrecht. Auch wenn die Attacken einen gegenteiligen Eindruck erwecken: Die FDP hat das Virus nicht erfunden; und sie spielte bei der bisher weithin erfolglosen und bisweilen dilettantischen Bekämpfung der Pandemie allenfalls eine Nebenrolle. Hauptverantwortlich waren die Große Koalition aus Union und SPD, ein vielfach überforderter CDU-Bundesgesundheitsminister namens Jens Spahn und lange Zeit uneinsichtige Ministerpräsidenten. Darunter war kein einziger FDP-Politiker.

Es ist im Übrigen nicht so, dass Lindner und die Seinen die epidemische Notlage allein beenden wollten. Vor weniger als vier Wochen hatte Spahn mehrfach deren Auslaufen gefordert. Sozialdemokraten und Grüne unterstützen das Vorhaben, wenn auch in Teilen bestenfalls halbherzig. Und schließlich erfüllen die Liberalen in der Corona-Frage eine wichtige Funktion: Sie bieten jener Gruppe eine demokratische Heimstatt, die der Freiheit trotz Pandemie einen hohen Stellenwert gibt, ohne dass man sie den Querdenkern zuordnen könnte.

Die zentrale Frage lautet nun: Wie rettet man die Freiheit? Statt sich weiter von Inzidenzen zu immer mehr kleinen Freiheitsbeschränkungen treiben lassen zu müssen, sollten die Freien Demokraten eine kopernikanische Wende ihrer Politik einleiten: Sie sollten eine Impfpflicht fordern, um die große Freiheit zu bewahren. Es wäre im eigenen Interesse – und im Interesse aller.