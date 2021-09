Die vierte Welle ist da und der Herbst naht: Deutschland muss sich jetzt vorbereiten

Anzeige

Anzeige

Die vierte Welle ist schon da. Seit Wochen nimmt sie an Fahrt auf und zeigt sich in der stetig steigenden Inzidenz der Corona-Fälle. Die Kontaktverfolgung, die als essenziell in einer Pandemie gilt, ist schon jetzt nicht mehr möglich. Die Gesundheitsämter kommen schon lange nicht mehr hinterher. Und der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, warnte vor einem „fulminanten Verlauf“ der vierten Welle.

Die Zahl der Neuinfektionen hat an Bedeutung verloren, jetzt aber trifft die Pandemie vor allem Kinder und Immunschwache mit voller Härte. Die Lage wird sich im Herbst verschlimmern, wenn Bund, Länder und Kommunen dem jetzt nichts entgegensetzen.

Impfkampagne ist größte Herausforderung

Anzeige

Die Intensivmedizinerinnen und -mediziner, die auf ihren Stationen inzwischen viele junge Menschen behandeln müssen, sind in großer Sorge. Was muss geschehen, damit die Gesellschaft glimpflich durch den Herbst kommt?

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Zentral ist die Impfkampagne. Sie ist aktuell die größte Herausforderung. Seit Tagen dümpelt Deutschland bei circa 61 Prozent Doppelimpfungen herum. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist das enttäuschend: Portugal etwa hat schon 77,6 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. In Dänemark sind bereits 80 Prozent der über 12-Jährigen gegen das Coronavirus immunisiert. Diese 80 Prozent müssen wir auch in Deutschland schnellstmöglich erreichen.

Höchste Zeit für kreative Ideen

Anzeige

Es ist also höchste Zeit für kreative Ideen. Eine besondere Impfwoche, wie sie Bund, Länder und der Handel nun ab Montag durchführen wollen, reicht nicht. Warum starten wir in Deutschland nicht eine staatliche Impflotterie mit Geld- und Sachgewinnen? In den USA hat dieser Ansatz gut funktioniert.

Oder wie wäre es mit Impfprämien?

Anzeige

Oder wie wäre es mit Impfprämien? Laut einer Karlsruher Studie würden schon 100 Euro reichen, um Unentschlossene von der schützenden Spritze zu überzeugen. Eine Neiddebatte, die dadurch entstehen könnte, sollte keine Rolle spielen. Menschen, die sich frühzeitig haben impfen lassen, taten dies aus Überzeugung - die meisten von ihnen wären im Zweifel nicht neidisch, wenn andere dafür Geld bekommen.

Die nächste Stufe, um die vierte Welle zu verlangsamen, wäre das 2G-Modell - bei dem nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu bestimmten Veranstaltungen oder in Restaurants bekommen. Hamburg ebnet diesen Weg. Dort dürfen Gastronomiebetriebe, die nur Geimpfte und Genesene einlassen, nahezu ohne Beschränkungen öffnen und wieder alle Plätze ohne Sicherheitsabstand belegen.

Baden-Württemberg geht einen Schritt weiter und führt ab Montag die 2G-Regel ein, wenn eine hohe Zahl an Corona-Patienten in den Krankenhäuser liegt. Bei einer stagnierenden Impfkampagne ist das die einzige Option, die Zahlen nach unten zu treiben und gleichzeitig den Geimpften ihre Freiheit nicht zu nehmen. Und Impfkritiker, die sich etwa durch Geldgeschenke nicht beeindrucken lassen, kann man womöglich durch Einschränkungen überzeugen.

Anzeige

Klare Kommunikation ist notwendig

Darüber hinaus ist von Bund und Ländern eine klare Kommunikation und damit einhergehend eine bundesweite einheitliche Rahmensetzung für Corona-Maßnahmen notwendig. Das funktioniert bereits seit anderthalb Jahren häufig nur unzureichend.

Erst am Dienstag beschloss der Bundestag, dass die Hospitalisierungsrate statt der 7-Tage-Inzidenz die Basis für Alltagsbeschränkungen sein soll. Doch entscheiden die Länder unabgestimmt, welche Schwellenwerte sie wählen.

Anzeige

Am Beispiel der Schulen sieht man nun, wozu Uneinheitlichkeit führen kann: überforderte Lehrer, fragende Schulleiterinnen und von den Regeln genervte Kinder und Eltern.

Das Ziel sollte sein, die vierte Welle mit Klarheit und kreativen Maßnahmen zu brechen. Dafür müssen jetzt die Weichen gestellt werden.