SPD-Politiker Lauterbach wirbt für längere Weihnachtsferien - Unterstützung durch Leopoldina

Düsseldorf. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach lässt nicht locker: Angesichts steigender Infektionszahlen müsse in Deutschland die Notbremse gezogen werden. Lauterbach fordert einen harten Lockdown - auch für die Schulen bundesweit.

„Wir sollten die Schulen vier Wochen in die Weihnachtsferien schicken, das heißt idealerweise schon innerhalb der nächsten Woche und dann bis einschließlich der ersten Januarwoche“, sagte er der „Rheinischen Post“.

Lauterbach: Weihnachten für Unterbrechung der Pandemie nutzen

Karl Lauterbach (SPD), Gesundheitspolitiker. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Auch der Einzelhandel müsse nach den Weihnachtsfeiertagen geschlossen werden, so Lauterbach. „Zu Silvester darf es beim Kontaktverbot keine Lockerungen geben. Wir müssen die Weihnachtszeit für eine Unterbrechung der Pandemie nutzen und dürfen uns nicht an bis zu 500 Tote am Tag durch Covid gewöhnen.“

Lehrer sehen Lauterbachs Forderungen nach Verlängerung der Weihnachtsferien kritisch. „Wir dürfen uns nichts vormachen: Jede weitere Phase von Schulschließungen vergrößert auch das Problem der Lerndefizite und der sich vergrößernden sozialen Schere beim Bildungserfolg“, sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, dem „Handelsblatt“.

Lehrerverband dringt auf Corona-Bildungskonzept

Video Schulen im Corona-Winter: Sind Raumluftreiniger und Trennwände die Lösung? 2:29 min Die Caspar-Voght-Schule bei Hamburg hat probeweise transparente Trennwände im Unterricht aufgestellt. © RND

Meidinger vermisst „ein Gesamtkonzept, das über die Forderung nach Abstrichen bei Prüfungen und dem Zusammenstreichen von Lerninhalten“ hinausginge. Verlängerte Ferien sollten daher „nur als letztes Mittel infrage kommen, wenn alle anderen Maßnahmen nicht greifen“, so Meidinger. „Alternativ könnte man auch verstärkt auf Wechselmodelle, Hybridunterricht oder auch Phasen des Distanzlernens für ältere Schüler vor und nach den Ferien übergehen.“

Eine DAK-Studie belegte zuletzt, dass sich Lehrer durch die Corona-Krise mehr belastet fühlen. „Viele Lehrkräfte machen sich Sorgen um ihre eigene Gesundheit und die der Schülerinnen und Schüler. Das ist ein Hinweis darauf, dass die gegenwärtigen Hygieneschutzmaßnahmen nicht ausreichen“, meint Meidinger.

Leopoldina ebenfalls für Schulschließungen

Trotz der in Aussicht stehenden Corona-Impfung plädiert die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina laut dem Nachrichtenportal Spiegel dafür, die „zu hohe Anzahl von Neuinfektionen durch einen harten Lockdown schnell und drastisch zu verringern“.

Die Leopoldina sieht dafür ein zweistufiges Verfahren vor: Die Schulpflicht soll am 14. Dezember aufgehoben und „nachdrücklich“ zur Arbeit im Homeoffice aufgefordert werden. Auch sollten „alle Gruppenaktivitäten im Bereich von Sport und Kultur eingestellt“ werden. Ab Weihnachten sollte „bis mindestens 10. Januar 2021 in Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen“, also ein „verschärfter Lockdown“ eingeführt werden.

Die Weihnachtsferien der Schulen sollten bis zum 10. Januar verlängert werden.