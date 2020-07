Vier-Tage-Woche: Kipping-Vorschlag führt zu Debatte - “Ausgemachter Quatsch”

Anzeige

Anzeige

Berlin. Linken-Chefin Katja Kipping hält die Corona-Krise für einen guten Zeitpunkt, um über die Einführung einer Vier-Tage-Woche in Deutschland nachzudenken. Sie mache Beschäftigte glücklicher, gesünder und produktiver, sagte sie der “Rheinischen Post”. Den Ansatz, wie die verkürzte Arbeitszeit finanziert werden soll, sehen Arbeitsmarktexperten jedoch kritisch.

Demnach könne zur Anschubfinanzierung ein neues Kurzarbeitergeld dienen: Unternehmen, die die Arbeitszeit verringern, sollen ein Jahr lang einen Lohnzuschuss bekommen. Im Anschluss müsse die Höchstarbeitszeit von 30 Stunden in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung festgeschrieben werden – ohne weitere staatliche Finanzierung.

“Ich halte das für ausgemachten Quatsch”, sagt Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. “Kurzarbeitergeld ist ein Notfallinstrument, das auf diese Weise verstetigt wird. Die Krise wird damit zum Dauerzustand – ein Wahnsinn!” Der Arbeitsmarktexperte steht der Vier-Tage-Woche ohnehin skeptisch gegenüber.

Experte Schäfer: “Welcher Staat kann sich das leisten?”

Er gehe davon aus, dass ein Fünftel weniger Arbeitszeit zu weniger Produktivität, weniger Einkommen, weniger Konsum und damit am Ende zu einem Fünftel weniger Steuereinnahmen führen würde. “Welcher Staat kann sich das leisten?” Zu Untersuchungen, dass kürzere Arbeitszeiten zu mehr Leistungsbereitschaft und Kreativität führen, sagt er: “Ich unterstelle, die Produktivität bleibt gleich, und ich glaube nicht, dass es gewaltige Produktivitätsreserven gibt. Andernfalls hätten die Unternehmen schon Wege gefunden, diese abzurufen.”

Anzeige

Eine IG-Metall-Sprecherin zeigt sich überrascht vom Vorschlag der Linken: “Solche Lösungen haben wir auf tariflicher Ebene schon Anfang der 90er-Jahre gefunden und dadurch etwa bei VW tausende Arbeitsplätze mit Einführung der 28-Stunden-Woche gerettet.” Die Vereinbarung sei bei einem Teillohnausgleich bis 2006 gelaufen.

Auch eine Reihe laufender Tarifverträge in der Metall- und Elektroindustrie sehen kollektive Arbeitszeitverkürzungen ohne Teillohnausgleich vor, so die Sprecherin – das sei verbunden mit einer Sicherung von Beschäftigung als Möglichkeit der Krisenbewältigung. “Im Tarifvertrag ‘Zukunft in Arbeit’, den wir jüngst erneuert haben, ist neben anderen Regelungen ein Teillohnausgleich vorgesehen.”

Anzeige

Volkswirt Spermann: “Vier-Tage-Woche kann man nicht von oben verordnen”

Zudem setzte die IG-Metall auf Lösungen für eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Leben. “2018 haben wir tariflich den individuellen Anspruch auf verkürzte Vollzeit, also der Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden, durchgesetzt.” Generell setze die Gewerkschaft beim Thema Arbeitszeiten auf tarifliche Vereinbarungen zu Arbeitszeiten. Doch die Sprecherin stellt klar: “Der Staat kann nicht von den Tarifparteien den Abschluss von Tarifverträgen verlangen. Das wäre ein Verstoß gegen die Tarifautonomie.”

Und das ist auch die Einschätzung von Alexander Spermann, der als Volkswirt unter anderem an der Universität Freiburg lehrt, zu Kippings Vorschlag: “So geht es leider nicht.” Spermann beschäftigt sich mit der Zukunft der Arbeitsmarktes und sieht durchaus Chancen in alternativen Arbeitszeitmodellen. Er warnt aber: “Eine Vier-Tage-Woche kann man nicht von oben verordnen und staatlich subventionieren.” Sie könne nur das Ergebnis einer hochproduktiven Wirtschaft sein. “Nur wenn der Lohn hoch genug ist, kann es ausreichen, 30 Stunden zu arbeiten.”

Flexible Arbeitszeiten und die freie Wahl des Arbeitsortes könnten Instrumente sein, um Fachkräfte zu gewinnen oder zu halten, so Spermann. “Die Vision ist mir sehr wichtig, aber sie wird mit einem Vorschlag, der nicht realistisch ist, ad absurdum geführt. So kann es nicht funktionieren.”