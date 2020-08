Vier-Tage-Woche für alle: Zu schön, um wahr zu sein

Anzeige

Berlin. Eine Vier-Tage-Woche für alle – die Vorstellung hat ihren Reiz. Wer hätte nicht gerne drei Tage Wochenende? Vor allem, wenn es vom Chef das gleiche Geld gibt und obendrauf noch das gute Gefühl, einen Beitrag zum Strukturwandel zu leisten? Weniger arbeiten gegen die Krise – es klingt zu schön, um wahr zu sein.

Und wahr ist es leider auch gar nicht. Im Gegenteil: Was die Linkspartei seit der vergangenen Woche mal wieder lautstark propagiert, ist realitätsferner und populistischer Irrsinn. Eine 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich wäre nichts anderes als eine gewaltige Lohnerhöhung – und das mitten in der Krise. Man muss schon sehr wenig von Wirtschaft verstehen, um überhaupt auf die Idee zu kommen, dass das in der aktuellen Lage helfen könnte.

In Wahrheit würde die ohnehin schon angeschlagene deutsche Wirtschaft mit einem Schlag ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Schon die mittelfristigen Folgen wären verheerend: Auf die Vier-Tage-Woche würde für die meisten Arbeitnehmer die Null-Tage-Woche folgen – einfach, weil ihr Job wegfiele.

Weniger arbeiten für weniger Geld, das gibt es schon heute

Realistischer sind da schon die Ideen von IG Metall und Arbeitsminister Hubertus Heil. Beide können einer Vier-Tage-Woche etwas abgewinnen, allerdings nur bei einem “gewissen” (IG Metall) oder “teilweisen” (Minister Heil) Lohnausgleich. Im Klartext: Wer weniger arbeitet, verdient auch weniger. Womit die Idee aus Arbeitnehmersicht schon eine ganze Menge von ihrem Reiz verloren hat, denn es käme ja auf die Höhe des Lohnverzichtes an. Weniger arbeiten für weniger Geld, das sehen viele Tarifverträge auch heute schon vor.

Zugegeben: In akuten Krisen kann ein freiwilliger Arbeitsverzicht der Mitarbeiter ein probates Mittel sein, um Jobs zu sichern. Gewissermaßen als Beitrag der Mitarbeiter zur Rettung ihres Unternehmens. Als der VW-Konzern Anfang der 1990er-Jahre in einer schweren Absatzkrise steckte, hat dieses Mittel leidlich funktioniert.

Bei einem Strukturwandel allerdings hilft es wenig. Arbeitsplätze, die ohnehin nicht mehr gebraucht werden, lassen sich auch durch eine Teilzeitregelung nicht retten. Im Gegenteil: Es besteht die Gefahr, dass überkommene Strukturen künstlich länger am Leben gehalten werden – bevor sie am Ende umso schneller untergehen. Damit wäre niemandem gedient, den Beschäftigten am allerwenigsten. Für sie wäre es besser, auf Qualifizierung und Umschulung zu setzen.

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Corona-Krise noch zu schmerzhaften Einschnitten führen wird. Selbst wenn das Virus besiegt ist, kann die Wirtschaftsflaute noch lange dauern. Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden die Lasten gemeinsam schultern müssen, um Deutschland irgendwie durch diese Krise zu bringen. In der Vergangenheit haben die Tarifpartner das meistens ganz gut hinbekommen. Traumtänzereien von Linkspolitikern brauchten sie dafür nicht.