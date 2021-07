Videos: Proteste gegen Wassermangel und Polizeischüsse im Iran

Anzeige

Dubai. Demonstrierende haben im Südwesten des Irans gegen Wassermangel protestiert. Online-Videos zeigten die Proteste am Donnerstagabend und offensichtliche Schüsse der Polizei, mit denen die Beamten die Menschen auseinander zu treiben versuchten.

Ob es bei den Protesten in Ahwas und andernorts in der Provinz Chusistan Verletzte oder Festnahmen gab, war zunächst nicht klar. Bis Freitagmorgen gab es in Staatsmedien keine Berichte über die Proteste.

Brennende Reifen und blockierte Straßen

Auf Videos zündeten Menschen Reifen an und blockierten Straßen. Behelmte Bereitschaftspolizisten in Tarnkleidung gingen gegen sie vor.

Aus Sorge um die Wasserversorgung sind im Iran auch in der Vergangenheit schon wütende Demonstrierende auf die Straße gegangen. Nach Behördenangaben leidet das Land unter einer Dürre.

Die Niederschläge sanken im vergangenen Jahr um fast die Hälfte, so dass die Wasservorräte in Stauseen zur Versorgung des Landes schrumpften.