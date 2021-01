Video-Botschaft: Donald Trump verurteilt Ausschreitungen und kündigt geordnete Amtsübergabe an

Anzeige

Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat in einer auf seinem Twitter-Account veröffentlichten Videoansprache die Krawalle am Kapitol in der US-Hauptstadt Washington nun doch verurteilt. Zuvor hatte es massive Kritik auch aus den eigenen Reihen gegeben. Es habe sich um eine „abscheuliche Attacke“ gehandelt, die bei ihm wegen „der Gewalt, Rechtlosigkeit und des Chaos“ Empörung ausgelöst habe, sagte Trump in dem rund zweieinhalbminütigen Video. Auf seine eigene Rolle bei der Anstachelung seiner Unterstützer ging er nicht ein. An die Adresse seiner Anhänger sagte er hingegen, dass er wisse, dass sie „enttäuscht“ seien. Er wolle sie aber wissen lassen, dass „unsere unglaubliche Reise gerade erst beginnt.“

Außerdem kündigte Trump eine friedliche Amtsübergabe an seinen Nachfolger Joe Biden an. Sein Fokus werde nun darauf liegen, „einen ruhigen, geordneten und reibungslosen Machtübergang sicherzustellen.“ Trup verwies auch auf das inzwischen zertifizierte Wahlergebnis und räumte ein, dass am 20. Januar eine neue Regierung vereidigt werde.

Bei einer Kundgebung mit Tausenden Anhängern hatte der scheidende Präsident am Mittwoch zum Protestmarsch zum Kapitol aufgerufen, wo die Bestätigung der Wahlleutestimmen für den Wahlsieger Joe Biden erfolgen sollte. „Wenn ihr nicht kämpft wie die Hölle, werdet ihr kein Land mehr haben“, hatte Trump den Demonstranten gesagt. Später drangen seine Anhänger ins Kapitol ein. Es kam zu Szenen der Gewalt, die weltweit für Bestürzung sorgten. Vier Menschen kamen bei der Kapitol-Belagerung ums Leben. In einer ersten Reaktion forderte Trump die Eindringlinge per Videobotschaft auf, nach Hause zu gehen, verurteilte die Gewalt aber nicht und bekräftigte die haltlosen Vorwürfe des Wahlbetrugs.