Vertrauter von früherem IS-Chef Al-Bagdadi in Istanbul festgenommen

Anzeige

Anzeige

Istanbul. In der Türkei ist ein enger Vertrauter des getöteten IS-Chefs Abu Bakr al-Bagdadi festgenommen worden. Die Polizei erklärte am Sonntag, der Afghane sei am Mittwoch im asiatischen Teil von Istanbul im Bezirk Atasehir abgeführt worden. An der Operation war auch der türkische Geheimdienst beteiligt.

Der Verdächtige half laut Medienberichten dabei, Al-Bagdadi nach dem Sturz der Terrormiliz 2019 in der syrischen Provinz Idlib zu verstecken. Die türkischen Medien veröffentlichen ein Foto des Verdächtigen, das einen bärtigen Mann mit schütterem Haar zeigte sowie eine frühere Aufnahme des mutmaßlich selben Mannes mit langen Haaren und einem Schwert in der Hand.

Video Details zum Angriff auf IS-Chef Al-Bagdadi 1:58 min Das US-Militär gibt nun erstmals Details zu dem Einsatz gegen Al-Bagdadi bekannt. © dpa

Verdächtiger war laut Berichten an Führungsentscheidungen beteiligt

Anzeige

Die Nachrichtenagentur Demiroren berichtete, der Verdächtige solle in Syrien und im Irak auch Ausbildungslager für den IS organisiert und an Entscheidungen der IS-Führung beteiligt gewesen sein. Er sei mit einem gefälschten Pass in die Türkei eingereist.

Hauptstadt-Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

IS-Chef Al-Bagdadi wurde bei der Erstürmung seines Verstecks in Syrien durch ein US-Spezialkommando im Oktober 2019 getötet.