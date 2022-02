Verteidigungsministerin Lambrecht warnt vor Naivität im Umgang mit Russland

Anzeige

Brüssel. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat davor gewarnt, Russland in der aktuellen Lage zu großes Vertrauen entgegenzubringen. „Wir haben erlebt, dass es in dieser Woche erste Signale gab, zur Deeskalation beitragen zu wollen von russischer Seite“, sagte sie am Donnerstag am zweiten Tag von Nato-Beratungen in Brüssel. „Diesen Worten darf man aber nicht mit Naivität begegnen, sondern diesen Worten müssen jetzt Taten folgen - und zwar Taten, die dann auch tatsächlich zur Deeskalation beitragen.“

Zu russischen Angaben zu einem Teilabzug sagte die SPD-Politikerin: „Also, was wir nicht feststellen können durch die Informationen, die uns vorliegen, ist, dass es tatsächlich zu einem Abzug bisher gekommen ist. Es gibt bisher nur Worte, bisher noch keine Taten. Die müssen jetzt dringend folgen.“

Mit Blick auf den ukrainischen Wunsch nach einer Aufnahme in die Nato betonte Lambrecht, jeder Staat müsse selbst entscheiden können, ob er einen Antrag auf Mitgliedschaft stelle. Gleichzeitig müsse aber auch jedem bewusst sein, dass eine Nato-Mitgliedschaft an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sei und dass das Verfahren Zeit brauche.

Der Westen ist angesichts des russischen Truppenaufmarschs äußerst besorgt. Befürchtet wird, dass die Verlegung von deutlich mehr als 100 000 Soldaten der Vorbereitung eines Kriegs dienen könnte. Russland weist das zurück, fordert gleichzeitig aber vehement von der Nato, eine Aufnahme der Ukraine auszuschließen.