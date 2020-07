Verteidiger im Halle-Prozess: Angeklagter Rechtsextremist voll schuldfähig

Anzeige

Magdeburg. Im Prozess um den rechtsextremen Attentäter von Halle hält ein Gutachter den Angeklagten nach Darstellung seiner Verteidigung für voll schuldfähig.

Video Bundesanwalt sieht "Neue Dimension von Menschenverachtung" bei Stephan Balliet 1:38 min Der Bundesanwalt gibt eine kurze Erklärung zum Prozessauftakt ab.

“Das ist jedenfalls die vorläufige Auffassung des Sachverständigen”, sagte Verteidiger Hans-Dieter Weber am Mittwoch in Magdeburg. Unklar blieb am zweiten Prozesstag zunächst, auf welches Gutachten genau er sich dabei bezog.

Der Verteidiger von Stephan Balliet sehe seine Hauptaufgabe darin, für den Ablauf eines rechtsstaatlichen Verfahrens zu sorgen, da die Tat im Wesentlichen auf einem Video festgehalten sei. Zu den Aussagen seines Mandanten sagte er, es sei die freie Entscheidung des Angeklagten, was er mache.

“Es ist nicht meine Aufgabe, ihn in irgendeiner Form zu maßregeln.”

In dem “einen oder anderen Punkt” sei er mit Blick auf die Vorwürfe anderer Auffassung als die Staatsanwaltschaft. Genauer wurde er nicht.

Natürlich habe sich sein Mandant beraten lassen. “Das heißt jetzt nicht, dass er unseren Ratschlägen unbedingt folgt.”

Der Attentäter hatte im Herbst 2019 schwer bewaffnet versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen. Laut Bundesanwaltschaft wollte er bei der Tat am 9. Oktober 2019 möglichst viele der 52 Besucher der Synagoge töten. Der Mann konnte sich jedoch auch mit Waffengewalt keinen Zutritt zum Gebäude verschaffen.

Daraufhin tötete er eine Passantin vor der Synagoge und einen Mann in einem Dönerimbiss. Beide Taten hat er bei der Verhandlung freimütig eingeräumt.