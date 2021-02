“Vertane Chance” - Pressestimmen zu den Beschlüssen des Corona-Gipfels

Anzeige

Berlin. Bund und Länder haben am Mittwoch die Verlängerung der bestehenden Corona-Maßnahmen bis zum 7. März beschlossen. Friseure dürfen jedoch schon eine Woche früher öffnen, über die Öffnung von Schulen und Kitas entscheiden die Bundesländer individuell.

Sind diese Beschlüsse zufriedenstellend? Die Kommentatoren deutscher Zeitungen sind da eher skeptisch. Ein Überblick über die Pressestimmen zur Corona-Ministerpräsidentenkonferenz vom 10. Februar.

Das “Handelsblatt” stellt den Sinn der beschlossenen Sonderregel für Friseure in Frage: “Der Fokus auf den Haarschnitt zeigt, dass die Corona-Einschränkungen schnell ins Absurde abgleiten können. Offene Schulen und Kitas beeinflussen die Zukunftschancen von Kindern. An Friseurterminen hängen vergleichsweise kurzfristige Güterabwägungen, etwa die Farbe der Strähnchen.

Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht ist das Vorgehen erstaunlich: Die gut 50.000 Fachbetriebe setzten vor der Pandemie etwa 6,7 Milliarden Euro um, das waren gerade einmal 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Sollten Friseure tatsächlich “unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts mit Reservierungen sowie unter Nutzung medizinischer Masken” aufmachen, bekommt der Staat ein Argumentationsproblem: Warum sollten Läden, die strikte Auflagen ebenfalls erfüllen können, dichtbleiben?”

Der Bremer “Weser-Kurier” sieht vor allem ein Versäumnis des Corona-Gipfels: “Vertan worden ist die Chance, sich auf einen mit konkreten Zeiträumen und Inzidenzwerten versehenen Stufenplan zu einigen. Die Kanzlerin und die Länderchefs deuteten aber an, dass vor allem Einzelhandel und Kultureinrichtungen hoffen dürfen. Weitere Lockerungen - nach denen für Schulen, Kitas und Friseure - könnten auf einem Gipfel am 3. März beschlossen werden.

Allerdings soll die Sieben-Tage-Inzidenz auf 35 gesenkt werden. Immerhin eine kleine Perspektive. Wenn auch eine von Merkel & Co. bewusst vage gehaltene.”

Video Heftige Kritik der Opposition an Corona-Politik der Regierung 2:59 min Eine "Kungelrunde" habe erneut massive Eingriffe im Leben der Menschen beschlossen, sagte die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel. © Reuters

Auch die “Rhein-Zeitung” aus Koblenz beklagt das Fehlen eines Öffnungsplans: “Um den neuen Bedrohungen durch Virusmutationen mit einsichtigen Verhaltensweisen der Bevölkerung entgegenwirken zu können, braucht es klare Konzepte. Anders als abgesprochen, lag noch kein Öffnungsplan mit nachvollziehbaren Perspektiven vor. Nächster Anlauf in drei Wochen.

Das sind drei weitere Wochen ohne verlässliches Erwartungsmanagement. Und es ist eine Einladung an die Länder, wieder an einem Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen zu weben. Die Friseure vorab am 1. März wieder aufmachen zu lassen, ist für Haarstylisten und Wuschelköpfe sicherlich eine Wohltat. Aber warum müssen die vielen hunderttausend anderen Betriebe länger warten, auch wenn sie in vielen Fällen bessere Hygienevorkehrungen treffen können? Auch das ist nicht überzeugend.”

Als zu vage empfindet auch die “Badische Zeitung” aus Freiburg das Ergebnis des Corona-Gipfels von Bund und Ländern: “Zu herbeigequält wirkt der Konsens, dem Gemeinwesen noch einmal drei Wochen des Durchhaltens zuzumuten. Der Hinweis, bei einer stabilen Inzidenz unter 35 würden weitere Lockerungen möglich, bleibt für Handel und Gastronomie zu vage. Auch Kulturschaffende hätten verbindlichere Perspektiven gebraucht.

Bei den Schulöffnungen zeichnet sich heilloses Durcheinander ab. Nichts gegen regionale Unterschiede im Umgang mit Corona. Aber diese sollten sich an Infektionslagen orientieren und nicht an föderalem Wildwuchs, der in diesem Fall Verwirrung und Frust produziert. Offenbar stoßen auch die politisch Verantwortlichen zunehmend an ihre Grenzen. Kurzatmigkeit ist kein gutes Zeichen für eine Republik unter Stress.”

Das Bielefelder “Westfalenblatt” sieht Deutschland vor einer schwierigen Lage, die sich aus Virusmutationen und Pandemie-Müdigkeit ergibt: “Der Kampf gegen die Corona-Pandemie tritt in diesen tiefwinterlichen Tagen in seine wohl schwierigste Phase ein: Lockdown-Verlängerung trotz auf breiter Front sinkender Inzidenzwerte. Auch wenn sich der vermeintliche Widerspruch mit Verweis auf die hochansteckenden Virus-Mutationen plausibel auflösen lässt, bleibt eine große Gefahr: Selbst bei denen, die allen wissenschaftlichen Erkenntnissen gegenüber aufgeschlossen sind, sinkt die Akzeptanz der Maßnahmen spürbar.

Dass die Länder demnächst mit Blick auf Schulen und Kitas wieder stärker als zuletzt ihre eigenen Wege gehen, ist richtig - birgt aber zugleich ein unübersehbares Dilemma. Denn mögen regionale Entscheidungen auch nationalen überlegen sein, so steht ein neuerliches Regelungswirrwarr zu befürchten. Gleichwohl ist es unvermeidlich, fortan mit “zweierlei Maß” zu messen, wenn man gut begründete Lockerungen nicht bis zum Sanktnimmerleinstag aufschieben will. Und das kann mit Blick auf die sozialen, gesellschaftlichen und, ja, auch die wirtschaftlichen Folgen dieses zweiten Lockdowns niemand im Ernst wollen.”