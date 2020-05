Versorgungsschiff von iranischer Rakete getroffen - ein Soldat tot

Anzeige

Teheran. Eine iranische Rakete hat bei einem Übungsmanöver im Golf von Oman nach Angaben des Staatsfernsehens versehentlich ein Versorgungsschiff getroffen und mindestens einen Soldaten getötet.

Das Schiff “Konarak” sei am Sonntag zu nahe an einem der Ziele gewesen, hieß es in den Fernsehberichten. Mehrere weitere Soldaten seien dabei verletzt worden.

Die “Konarak” hat demnach im Rahmen der Übungen Ziele ausgelegt, die andere Schiffe anvisieren sollten. Der Iran hält regelmäßig Übungsmanöver in der Region ab. Der Golf von Oman liegt nahe an der für den weltweiten Erdölhandel strategisch wichtigen Straße von Hormus, einer Meerenge.

Zunächst war von einem unerklärlichen “Vorfall” die Rede gewesen.

