Versorgungskrise: Moldawien will Ausnahmezustand im Energiesektor erklären

Moldawien will wegen Versorgungsschwierigkeiten in seinem Energiesektor den Ausnahmezustand ausrufen. Grund sei eine Verknappung von Erdgas sowie ein fehlender Vertrag mit dem russischen Versorger Gazprom, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Andrei Spinu am Mittwoch.

Moldawien wolle so schnell wie möglich mit den Nachbarländern Rumänien und der Ukraine über Gaslieferungen verhandeln. Außerdem hoffe man einen neuen Vertrag mit Gazprom bis Ende des Monats abschließen zu können. „Morgen und übermorgen sind Verhandlungen mit Gazprom geplant“, sagte Spinu.