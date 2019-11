“Verschissmuss”-Kranz: Alles bekannt, aber Polizei ermittelt noch

Anzeige

Essen . Die Essener Polizei prüft, ob sie den Fall der "Verschissmuss"-Schleife an einem Gedenkkranz der SPD in Mülheim zu den Akten legen kann. Die Entscheidung müsse noch mit der Staatsanwaltschaft abgesprochen werden, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Die Polizei hatte sich wegen des großen öffentlichen Interesses eingeschaltet. Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten hatten die Beamten nach früheren Angaben nicht gefunden.

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) ist ein Übermittlungsfehler die Ursache für die falsche Beschriftung. Eine Mitarbeiterin des Blumengeschäfts, die den Kranz für eine Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag geliefert hatte, habe den von der SPD am Telefon durchgegebenen Text aufgenommen und dabei "Den Opfern von Krieg und Verschissmuss" anstatt "Den Opfern von Krieg und Faschismus" aufgeschrieben. Den Text habe sie so an die Schleifendruckerei gefaxt. Dort sei er nicht überprüft worden.

Gegen jeden Verschissmus! Die #SPD zeigt auf der Gedenkveranstaltung in Dümpten klare Kante! 😂 pic.twitter.com/bhCJoHv0of — malca goldstein-wolf (@WolfMalca) November 16, 2019

Laden seit Dienstag geschlossen

"Alles war klar und deutlich geschrieben und leserlich. Ich drucke das, was der Kunde uns per Fax zuschickt", sagte der Besitzer der Druckerei der Zeitung. Die Blumenverkäuferin hat derweil gekündigt, berichtete die "Bild". Der Laden ist demnach seit Dienstag geschlossen.

