EU-Gipfel einigt sich auf verschärftes Klimaziel für 2030

Blick in den Saal in denen sich die EU-Staats- und Regierungschefs zu einer Diskussion am runden Tisch im Gebäude des Europäischen Rates im Rahmen eines EU-Gipfel treffen. Inmitten der Corona-Pandemie treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union persönlich zu einem zweitägigen Gipfel, um Themen wie Brexit, Klima und Beziehungen zu Afrika zu diskutieren. © Quelle: Kenzo Tribouillard/AFP Pool/AP/d