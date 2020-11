„Sie retten, was zu retten ist“: Presse zu den verschärften Corona-Maßnahmen

Anzeige

Berlin. Mit den neuen Corona-Beschlüssen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten kommen weitere Wochen das Verzichts auf das Land zu. Der Teil-Lockdown wird verlängert, hinzu kommen unter anderem neue Kontaktbeschränkungen.

Diese verschärften Maßnahmen beschäftigen alle deutschen Medien. Die Pressestimmen im Überblick:

Die „Süddeutsche Zeitung“ kommentiert: „Wenn wirklich jedes Restaurant und jedes Café schließen muss, unabhängig vom Hygienekonzept, so wirkt dies zerstörerisch. Der Einkaufsbummel, den man nicht für einen Cappuccino unterbrechen kann, ist auf Dauer keiner. So zerstört man Motivation, Existenzen und Innenstädte. ... Um die Wirkung der Corona-Politik in den Kategorien von Verfassungsrechtlern zusammenzufassen: Der Meinungsfreiheit droht keine Gefahr, aber der Berufsfreiheit eine sehr große.“



Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung" sucht nach einem roten Faden: „(...) Wer hält sich an Regeln, wenn sie von Fristen, Ausnahmen und vom lauten Bächlein übertönt werden, das Politiker schon im Morgenmagazin nicht halten können? Wo ist der rote Faden durch die Pandemie? Nicht einmal die Pandemie hat einen roten Faden. Es hat sich als Illusion herausgestellt, genau verorten zu können, wo Corona bei flächendeckend hohen Infektionszahlen besonders gerne zuschlägt, sieht man von Fleischfabriken ab. (...) Merkel und die Ministerpräsidenten stehen angesichts dieser Lage immer im Verdacht, selbst wenn sie noch so zielgerichtet und ausgewogen handeln, doch relativ wahllos zu entscheiden. (...) Die gelockerten Kontaktbeschränkungen über Weihnachten sind das beste Beispiel. Wer bei Verstand ist, nimmt sie nicht in Anspruch. Wer ein Herz hat, lässt es geschehen."

Video Merkel zu den bisherigen Maßnahmen - November war nur ein Teilerfolg 1:43 min Bund und Länder verschärfen im Dezember angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen den Kurs in der Pandemie, mit Ausnahme von Weihnachten. © Reuters

„Zeit Online" meint: „Mit dem Plan, bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten zusammenkommen zu lassen, riskieren Bund und Länder einiges: Sie ruinieren Weihnachten nicht, sie retten, was zu retten ist. Und sie legen die Verantwortung in die Hände der Bevölkerung. Der muss nun klar sein, dass es darum geht, diejenigen, die einem nahe stehen, zu schützen. Auch wenn dabei die Liebe, die Akzeptanz und die Geduld auf die Probe gestellt werden. Sicher, das wird diesmal nicht das schönste Fest von allen. Aber niemand muss nach dieser Regelung allein sein."

Die „Stuttgarter Zeitung“ beschäftigt sich mit Weihnachten: „Corona durchkreuzt die Vorfreude und gefährdet liebgewonnene Gewohnheiten - könnte sich aber auch als Chance erweisen für alle, die den ursprünglichen Sinn dieses Festes ernst nehmen wollen. Dazu muss man nicht einmal Christ sein. Wir hätten jetzt vier Wochen Zeit, darüber nachzudenken, was jeder einzelne unternehmen könnte, um die Einsamkeit jener Mitmenschen zu lindern, die alleine sind, nicht weil sie zum Schutz vor Ansteckung auf Geselligkeit verzichten. Wir hätten vielerlei Möglichkeiten, denen zu helfen, die unter Corona nicht nur deshalb leiden, weil sie nicht feiern können, wie es ihnen gefällt. Was hält uns davon ab, das in Bars und Restaurants eingesparte Geld an Bedürftige zu spenden? Warum sich - verschont vom üblichen Trubel - nicht auf den Kern dessen besinnen, was Weihnachten eigentlich ausmachen sollte? Verantwortung zu zeigen durch gegenseitige Rücksichtnahme verrät mehr Nächstenliebe als üppige Geschenke.“

Die Mainzer „Allgemeine Zeitung“ meint: „Den juristischen Bedenken angesichts massiver Freiheitsbeschränkungen ebenbürtig ist die Verletztheit vieler, denen ein großes Stück Lebensqualität genommen wurde. Weihnachten bietet, so gesehen, bei überschaubarem Risiko die Gelegenheit, den übers Jahr so gebeutelten Menschen eines zu zeigen: Den politisch Verantwortlichen ist es keineswegs einerlei, wie sich das Volk fühlt. Wie schlecht es ankommt, wenn Befindlichkeiten ignoriert werden, zeigt die Debatte über ein Böllerverbot. Ein nebensächliches Thema wurde zur großen Sache, weil der Verdacht im Raum steht, jetzt sollten alte Verbotsfantasien Wirklichkeit werden. Das Ohnmachtsgefühl, alles genommen zu bekommen, mag in überschaubarer geselliger Runde weihnachtlicher Gefühligkeit weichen.“

Die „Nürnberger Zeitung“ blickt ins neue Jahr: „Wenn die Regierungen von Bund und Ländern es ohnehin nicht allen recht machen können und die Zahlen es erfordern, können sie auch gleich zur Radikallösung greifen. Deshalb werden wir möglicherweise zu Beginn des neuen Jahres um einen strengen mehrwöchigen Lockdown nicht herumkommen. Denn der hilft offenbar immer noch am meisten, wie das Beispiel Frankreich zeigt.“

Die „Heilbronner Stimme“ kommentiert: „Seit die Zahlen außer Kontrolle geraten sind, wird diskutiert, abgewägt und verschoben. Auch gestern wieder. Die Deutschen böllern doch so gern an Silvester? Also gut, dann kein Verbot. Weihnachten ist das Fest der Familie? Dann werden die Regeln dafür gelockert. Die traurigen Fakten: Gestern stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus auf den Höchststand von 410 in 24 Stunden.“

Video Regierung erntet Kritik für Dezember-Verschärfungen 2:44 min Die Verlängerung des Lockdowns, die teilweisen Verschärfungen und die Maßnahmen an sich wurden am Donnerstag im Bundestag von der Opposition hart kritisiert. © Reuters

Die „Neue Osnabrücker Zeitung“ rechnet mit dem Teil-Lockdown ab: „Er hätte ja klappen können, der ‘Lockdown light’. Doch hat er bislang nur dazu getaugt, den enormen Anstieg der Neuinfektionen zu stabilisieren. Daher zeichnete sich längst ab, was nächste Woche bittere Realität wird: Die Corona-Maßnahmen werden noch einmal drastisch verschärft. Das verlangt uns allen in den kommenden Wochen viel Disziplin ab. Gut, dass es auch Aussicht auf mögliche Lockerungen gibt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sinkt. Gleichzeitig muss die Politik noch stärker um Verständnis für die harten Einschnitte bei den Freiheitsrechten werben. Bei allem Missmut über die Rückschläge dieses Winters sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, dass die ersten Impfungen gegen das Virus förmlich greifbar sind. Es gibt Licht am Ende des Tunnels.“

Die Koblenzer „Rhein-Zeitung“ stellt die Frage nach dem Sinn: „Was soll das Ringen um die Zahl derer, die Weihnachten als Familie zusammen feiern ‘dürfen’? Der Staat weiß doch genau, dass er nicht vor jede Haustür einen Polizisten stellen wird. Und wie sinnig sind solche Zahlenvorgaben angesichts der unterschiedlichen Wohnverhältnisse? In der Großfamilie mit dem 60 Quadratmeter messenden Wohnzimmer kann ein Heiligabend zu zwölft weniger bedenklich sein als im Einzimmerappartement die Feier zu viert. Ja, es braucht eine bessere Durchsetzung von unumgänglichen Schutzvorkehrungen. Familien, die gerade ihre Angehörigen verlieren, verlieren auch den Glauben an den Staat, wenn ihnen immer noch aggressive Maskenverweigerer in den Bussen und Bahnen begegnen. Die rücksichtsvollen Anständigen in diesem Land wissen am besten selbst, was die Stunde geschlagen hat, wenn täglich mehr als 400 Infizierte sterben.“

Die Magdeburger „Volksstimme“ meint: „Die Erfahrungen aus inzwischen zwei Pandemie-Wellen in Deutschland machen eines klar: Appelle zum Innehalten verwehen wie Aerosole in der Atmosphäre. Wenn Restriktionen wirken sollen, muss deren Einhaltung kontrolliert werden. Beim Böllerverbot an Großstadt-Schwerpunkten oder bei der Kundenzahl in Supermärkten ist das gewiss eine Herausforderung, doch machbar. Aber wie will man die vorgeschriebene Personendichte in Privatwohnungen überprüfen? Deutschland hat damit üble Erfahrungen. Blockwarte schnüffelten in der Nazi-Zeit die Gesinnung der Volkgenossen in der Nachbarschaft aus. In der DDR gab es Hausvertrauensleute, die den Besucherverkehr aus dem Westen im Auge hatten und aufpassten, dass politisch keiner aus der Reihe tanzte. Soll jetzt etwa eine Gesundheitspolizei kontrollieren, ob zum Fest ein Besucher zu viel durch die Tür schlüpft? Das drohende Frustpotenzial schreit förmlich nach Nachbesserungen.“