Versagen der Politik? Staatsanwälte befragen italienischen Gesundheitsminister

Rom. Staatsanwälte aus Bergamo sind wegen einer Untersuchung zu möglicherweise strafbarem Verhalten in der italienischen Coronavirus-Epidemie nach Rom gereist. Sie wollten den italienischen Gesundheitsminister Roberto Speranza und andere Behördenvertreter befragen. Hinter der Ermittlung steht die Frage, ob eine mangelnde Vorbereitung zu dem verheerenden Ausbruchsgeschehen in Italien beigetragen hat.

Bergamo wurde im Frühjahr 2020 zum Zentrum der Coronavirus-Krise in Italien. Im Zusammenhang mit einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation war enthüllt worden, dass ein Pandemie-Plan der italienischen Regierung seit 2006 nicht aktualisiert worden war.

Die Ermittler untersuchen auch Hinweise darauf, dass der Plan in der Lombardei nicht verwendet wurde. „Was ans Licht kommt, ist, dass sie nie umgesetzt haben, was sie hatten - was gravierender ist als die Tatsache, dass er nicht aktualisiert wurde“, sagte ein Bergamo-Ermittler der Nachrichtenagentur AP.

Die für das Aktualisieren des Plans zuständigen Personen haben argumentiert, es habe sich um einen für Grippe-Pandemien gehandelt, nicht um einen für das neue Coronavirus. Die Ermittler sagen dagegen, vieles von dem Plan hätte angewandt werden können.

Italien hat nach Großbritannien die meisten Todesfälle mit dem Coronavirus in Europa, mehr als 87.000.