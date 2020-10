“Verrat an unser aller Zivilisation”: Islamverbände verurteilen Messerattacke in Nizza

Anzeige

Köln, Nizza. Mehrere Islamverbände haben den mutmaßlich islamistisch motivierten Messerangriff im südfranzösischen Nizza verurteilt. Der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, erklärte am Donnerstag in Köln: „Wer Mord und Terror über die Menschen bringt, der hat sich an der Menschheit vergangen, der hat sich an Gott vergangen - der hat Verrat an unser aller Zivilisation und den Werten jeder Religion begangen, der hat gegen Koran und den Propheten gehandelt.“ Die Gedanken und Gebete seien bei den Opfern und den Hinterbliebenen des Anschlages.

Zugleich rief Mazyek die Muslime dazu auf, noch entschlossener gegen Extremismus vorzugehen. „Wir als Muslime müssen gesamtgesellschaftlich noch entschlossener gegen Terror und Extremismus vorgehen“, betonte er.

Mann tötet drei Menschen mit Messer

Der Generalsekretär der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs, Bekir Altas, zeigte sich „zutiefst erschüttert“ über die Tat. „Wer so etwas tut, hat es auf die Gesamtgesellschaft abgesehen, auf das friedliche Zusammenleben, auf unsere Familien und Freunde, auf unsere Werte und nicht zuletzt auch auf unseren Glauben und unsere Überzeugungen“, sagte er. „Unsere volle Solidarität gilt dem französischen Volk. Wir beten für die Toten und Verletzten sowie ihre Angehörige.“

In Nizza hatte am Donnerstagvormittag ein Mann drei Menschen in und nahe der Basilika Notre-Dame mit einem Messer getötet. Unter den Opfern sei der Aufseher der Kirche, teilte Bürgermeister Christian Estrosi auf Twitter mit. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Das Stadtoberhaupt sprach von einer „islamofaschistischen“ Tat.