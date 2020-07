Verpflichtender Corona-Test für Reiserückkehrer rückt näher

Anzeige

Berlin. Bund und Länder arbeiten an einer Testpflicht für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten. Das bestätigte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) bei einer Pressekonferenz am Montagnachmittag.

Er sei darüber im Gespräch mit den Gesundheitsministern der Bundesländer gewesen, die würden nun das weitere Vorgehen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beraten und zeitnah einen Vorschlag machen. Er bitte um ein wenig Geduld, so Braun. “Natürlich wollen wir, was die Tests angeht, eine schnelle Lösung haben, aber die muss solide sein.”

Das Robert Koch-Institut (RKI) listet derzeit 130 Staaten auf, in denen ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit Sars-CoV-2 besteht. Darunter befinden sich der EU-Staat Luxemburg sowie zahlreiche beliebte Reiseziele der Deutschen, etwa die Türkei, Ägypten, Marokko, Israel, die USA oder die Dominikanische Republik.

Gesundheitsminister hatten sich auf freiwillige Tests geeinigt

Derzeit müssen sich Rückkehrer aus Risikogebieten in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Diese wird bei einem freiwilligen Test mit negativem Ergebnis aufgehoben. Die Gesundheitsminister haben in der vergangenen Woche beschlossen, freiwillige Tests auch für alle anderen Urlauber zugänglich zu machen. Grund ist die wieder steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen.

Die Zahlen seien ein “Anlass zur Sorge”, sagte Kanzleramtschef Braun. Neben den großen Ausbrüchen unter Beschäftigten der Fleischindustrie und Landwirtschaft beobachte die Bundesregierung viele kleine Ausbruchsherde, bei denen familiäre Umfelder, Freizeitaktivitäten oder Reisen eine Rolle spielten. Braun appellierte an die Bevölkerung, die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln weiter einzuhalten.

Die Zahl von zuletzt bis zu 800 Neuinfektionen täglich müsse bis zum Ende des Sommers auf deutlich unter 500 sinken. “Wir sind bisher gut durch die Krise gekommen, aber wenn wir auch im Herbst und Winter gut durch die Krise kommen wollen, müssen wir jetzt handeln”, sagte der CDU-Politiker.

Video Chronologie des Coronavirus 2:48 min Der Beginn des verheerenden Coronavirus war vermutlich ein Tiermarkt in Wuhan/China. In nur wenigen Wochen erreichte das Virus auch Europa.

Überlegungen, den fehlenden Rechtsrahmen für eine Testpflicht durch kurzfristige Gesetzesänderung zu schaffen, erteilte Braun eine Absage. “Das Infektionsschutzgesetz gibt eine Reihe von Möglichkeiten”, sagte er.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte gefordert, das Recht für Zwangstests notfalls zu schaffen. Für eine gesetzliche Regelung wäre allerdings eine Sondersitzung des Bundestags nötig.

Streit über die Kosten

Vor allem Bayern drängt auf verpflichtende Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten. “Wir brauchen verpflichtende Tests an Flughäfen, unbedingt – und zwar so schnell wie möglich”, sagte Ministerpräsident Markus Söder am Montagmorgen. “Verpflichtend, aber auch kostenlos.”

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) plädierte ebenfalls für eine Testpflicht, fordert aber anders als Söder, dass die Reiserückkehrer die Kosten selbst bezahlen müssten. Wenn die derzeit an den Flughäfen angelaufenen freiwilligen Testangebote verpflichtend würden, dürften sie nicht länger auf die Solidargemeinschaft abgewälzt werden, so der CDU-Politiker. “Dann müssen die Kosten von denjenigen, die meinten, in Risikogebieten Urlaub machen zu müssen, selber getragen werden.”

Auch der Bund der Steuerzahler sprach sich entschieden gegen eine Kostenübernahme durch Bund und Länder aus. “Reisende aus Gebieten, für die das Auswärtige Amt eine offizielle Reisewarnung ausgesprochen hat, sollten bei ihrer Einreise in Deutschland den Corona-Test aus eigener Tasche begleichen”, sagte Reiner Holznagel, Präsident des Steuerzahlerbundes, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde Deutschland, Gökay Sofuoglu, lehnt eine Übernahme der Corona-Testkosten für Risikourlauber ebenfalls ab. “Ich bin der Meinung, dass Urlauber selber für die Kosten des Tests aufkommen können. Es ist nicht einzusehen, dass Steuerzahler die Testgebühren der Urlauber übernehmen”, sagte Sofuoglu dem RND.

Jeder Bürger, jede Bürgerin stünde in der Pflicht, nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet einen Corona-Test zu machen. Das sei eine Frage “gesellschaftlicher Solidarität”, sagte Sofuoglu.

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde pocht allerdings darauf, dass die Testpflicht für jeden Rückkehrer gelte – unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Zudem sollten etwaige Quarantäneregelungen bei Vorliegen eines negativen Tests entfallen. “Wichtig ist, dass Menschen, wenn sie aus dem Urlaub zurück sind und einen negativen Test vorweisen können, wieder arbeiten können und nicht 14 Tage in Quarantäne gehen müssen”, forderte er.

Sofuoglu äußerte Bedauern darüber, dass Bund und Länder erst jetzt – “nach Beginn der Urlaubszeit” – Regelungen hierzu treffen. “Aufgrund all der Unsicherheiten haben viele Menschen ihren Urlaub für dieses Jahr bereits gestrichen”, sagte er dem RND.