Vermittlungsausschuss könnte doch das gesamte Klimapaket aufschnüren

Berlin. Am vergangenen Freitag sah es so aus, als könne das Klimapaket der großen Koalition weitgehend unverändert in Kraft treten. Anders als erwartet schickte der Bundesrat nur eines der vier dazugehörigen Gesetze in den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Lediglich die steuerlichen Regelungen, dazu gehören die erhöhte Pendlerpauschale, die Absenkung der Umsatzsteuer für Ferntickets der Bahn und die Förderung der Gebäudedämmung, müssen im Vermittlungsausschuss neu verhandelt werden. Nun stellt sich allerdings heraus, dass bei diesen Verhandlungen das gesamte Paket wieder aufgeschnürt werden könnte.

Klar definierter Auftrag

Der Vermittlungsausschuss hat stets einen klar definierten Auftrag, der in der Begründung für die Anrufung angegeben werden muss. Im Falle der Steuerregeln ist der Auftrag sehr weit gefasst, denn der Bundesrat verlangt eine „grundlegenden Überarbeitung des Gesetzes“. Irgendwelche Koppelgeschäfte mit Änderungen in anderen Gesetzen sind eigentlich nicht erlaubt. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil klar gestellt. Damit soll verhindert werden, dass der Vermittlungsausschuss, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt, zu viel Macht bekommt.

Gleichwohl können Punkte verhandelt werden, die bei den parlamentarischen Beratungen des Steuergesetzes im Bundestag zur Sprache gekommen waren. Und genau das könnte die Möglichkeit eröffnen, das gesamte Klimapaket erneut auf den Prüfstand zu stellen.

Beim Klimapaket ist vor allem umstritten, wie hoch der Kohlendioxid-Ausstoß von Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas belastet werden soll. Die große Koalition will 2021 mit einem Festpreis von zehn Euro pro Tonne starten, was zum Beispiel die Grünen für viel zu niedrig halten. Die CO2-Bepreisung findet sich allerdings in dem Teil des Klimapakets, das gar nicht im Vermittlungsausschuss gelandet ist. Somit besteht auf den ersten Blick keine Möglichkeit, das Thema dort zusammen mit den Steuerfragen zu besprechen.

Entschließungsantrag der Grünen

Allerdings wurden die CO2-Bepreisung und andere Teile des Klimapakets bei den Beratungen der Steuerregelungen im Bundestags-Finanzausschuss ebenfalls erörtert. So argumentierten Union und SPD unter anderem, die Steuerregelungen sollten „für eine erhöhte Akzeptanz des gesamten Klimapakets bei den Bürgern“ sorgen – wie es in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses heißt.

Als besonders wichtig bei der Frage, ob das gesamte Paket verhandelt werden darf, könnte sich ein Entschließungsantrag erweisen, den die Grünen in die Beratungen im Finanzausschuss eingebracht hatten. Dort sind sämtliche Klima-Forderungen der Grünen aufgeführt, wie etwa ein CO2-Mindestpreis von 40 Euro je Tonne, ein jährliches „Energiegeld“ für alle Haushalte oder eine massive Anhebung der Luftverkehrssteuer.

Im Finanzausschuss des Bundestags war der Antrag abgelehnt worden. Im Vermittlungsausschuss könnte er aber nun dafür sorgen, dass alle Themen auf den Prüfstand kommen können. Offen ist allerdings, ob die Möglichkeiten am Ende auch genutzt werden. Denn die Verhandlungen im Vermittlungsausschuss entwickeln stets eine eigene Dynamik, die schwer vorherzusehen ist.