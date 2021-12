Verletzte Polizisten bei Corona-Demo: Sachsens Innenminister will schnelle Strafe

Anzeige

Anzeige

Bautzen. Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) will mit schnellen Verfahren auf die Ausschreitungen bei den Corona-Protesten in Bautzen reagieren. „Zwölf verletzte Polizeibeamte, die gestern Abend mit Pyrotechnik und Flaschen allein in Bautzen angegriffen wurden als sie die Corona-Notfallverordnung durchsetzen wollten, sind nicht nur eine traurige Bilanz“, erklärte Wöller auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Das Geschehen zeigt leider auch, dass sich unsere Befürchtung einer verstärkten Radikalisierung des Protestgeschehens bewahrheitet. Recht und Ordnung werden zunehmend ignoriert und Aggressivität potenziert sich.“

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Wöller sagte weiter: „Es kann nicht sein, dass die, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Schaden von anderen abzuwehren und Recht und Sicherheit durchsetzen, zur Zielscheibe werden. Wir müssen jetzt mit schnellen Verfahren wie in Bayern eine klare Antwort auf derartige Gewalt liefern, damit die Strafe auf dem Fuß folgt.“ Der Minister begründete: „Das sind wir auch den Polizistinnen und Polizisten schuldig, die zum Schutz der Demokratie ihre Gesundheit riskieren.“ Er wünschte den Beamtinnen und Beamten gute Besserung und dankte allen für ihren konsequenten und besonnen Einsatz.

Anzeige

Beamte verletzt - Einsatzwagen beschädigt

Als Polizisten am Montag einen Aufzug in Bautzen stoppen wollten, kam es zu Ausschreitungen. Die Polizisten seien mit Pyrotechnik und Flaschen beworfen sowie mit körperlicher Gewalt angegriffen worden, hieß es. Die Beamten setzten sich mit Reizgas und Schlagstöcken zur Wehr. Zwölf Polizisten wurden den Angaben nach verletzt und zwölf Einsatzfahrzeuge beschädigt.