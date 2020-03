Minister Scheuer: Weitreichende Kulanz bei Verzicht auf Bahnreisen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Bahnchef Richard Lutz haben am Freitag appelliert, private Reisen in Zeiten der Corona-Epidemie zu reduzieren. „Die klare Botschaft ist: Die Bürgerinnen und Bürger sollten private Reisen auf das absolut Notwenige reduzieren”, so Scheuer. Es solle nur dann gefahren werden, wenn es keine Überlappungen von Berufs- und Privatreisen gebe. Bei Verzicht auf Bahnreisen soll es weitreichende Kulanzregelungen geben.

Scheuer: „Ich habe mit Bahnchef Richard Lutz erweiterte Kulanzregeln vereinbart: Alle, die bereits ein Superspar- oder Sparpreis-Ticket gekauft haben, können das Ticket kostenfrei in einen Gutschein eintauschen. Das gilt vorerst bis zum 30. April.“

„Es gilt jetzt, Ruhe zu bewahren”, sagt Bahnchef Lutz. Die Bahn sei „Teil der Daseinsvorsorge”. Es sei wichtig, den Bahnverkehr aufrechtzuerhalten, solange und so gut wie möglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Coronaticker+++