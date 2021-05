Verfassungsschutz-Chef Kramer zieht Kandidatur für Bundestag zurück

Anzeige

Anzeige

Erfurt. Der Präsident des thüringischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Stephan Kramer, zieht seine Bundestagskandidatur für die SPD in Thüringen zurück. „Angesichts der aktuellen Gefahren und Bedrohungslage habe ich mich für meine Aufgaben als Behördenleiter des Verfassungsschutzes im Land Thüringen entschieden und will mich auf diese mit voller Aufmerksamkeit konzentrieren“, teilte Kramer am Freitag in einer Erklärung mit.

Er habe sich zu dem Schritt nach reiflicher Überlegung entschlossen. Die SPD hatte Kramer, der seit 2010 der Partei angehört, im April zum Direktkandidaten im Wahlkreis 192, der den Kreis Gotha und den Ilm-Kreis umfasst, nominiert. Kramer ist seit 2015 Thüringer Verfassungsschutzchef.

Anzeige

Kramer: „Will keinen Vorwand für antidemokratische Propaganda liefern“

Die Entscheidung zum Rückzug sei ihm nicht leicht gefallen, erklärte Kramer. „Mir ist es sehr schwer gefallen, aber ich musste mich entscheiden. Für den Bundestag zu kandidieren und das Landesamt für Verfassungsschutz zu führen hätte sowohl die Kandidatur belastet als auch die Amtsführung ständigen Zweifeln ausgesetzt“, sagte Kramer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er habe zudem Grund zur Annahme, „dass antidemokratische Kräfte versuchen, meine Kandidatur als mit meinem Amt als Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen für unvereinbar darzustellen“.

Anzeige

„Ich will in dieser Frage durch meine Person nicht den geringsten Verdacht oder Zweifel aufkommen lassen und auch keinen Vorwand für antidemokratische Propaganda liefern, die demokratischen Grundsätze nicht befolgt zu haben“, erklärte Kramer weiter. Durch den Verzicht auf die Kandidatur wolle er auch das Landesamt für Verfassungsschutz und dessen Bedienstete davor schützen, „weiter zur unbegründeten Zielscheibe von Gegnern unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu werden“.