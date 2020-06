Verfassungsrichter-Wahl: SPD kann sich nicht auf Kandidaten einigen

Anzeige

Berlin. Die SPD kommt nicht zu Potte. Zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit schaffte es die Partei nicht, sich auf einen Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht zu verständigen. Die Regierungschefs von Berlin, Brandenburg und Rheinland-Pfalz halten an ihren je eigenen Kandidaten fest.

Und der Brandenburger Dietmar Woidke hat überdies ein historisches Projekt im Auge: mit Jes Möller den ersten Ostdeutschen nach Karlsruhe zu bringen – und noch dazu einen Dissidenten mit, wenn man so will, für Ostdeutschland typisch gebrochener Erwerbsbiografie. Ein Ruhmesblatt ist die Hängepartie nicht. Die drei Länder müssen sich nun sogar vorsehen, dass ihnen das Gericht aufgrund offenkundiger Handlungsunfähigkeit nicht eigene Personalvorschläge macht.

Gewiss, dem Berliner Jura-Professor Martin Eifert eilt der Ruf voraus, am besten an das Gericht zu passen, von dem Beobachter das Bild einer Stätte für juristische Hochleistungssportler zeichnen, an der Amateure aus der Provinz nichts zu suchen hätten. Das mag stimmen, verströmt jedoch einen Hang zum Elitären und altbundesrepublikanisches Besitzstandsdenken.

Der SPD stellt sich die Gerechtigkeitsfrage

Sicher stimmt, dass die fehlende Repräsentanz Ostdeutscher in Führungspositionen nirgends so eklatant zutage tritt wie am Bundesverfassungsgericht. Sicher ist ebenso, dass eine Ost-Quote von 0,0 im 30. Jahr der deutschen Einheit nicht mehr hingenommen werden kann. Sicher ist schließlich, dass es nicht nur um eine landsmannschaftliche Frage geht, sondern um eine Gerechtigkeitsfrage. Und für Gerechtigkeit fühlte sich bisher stets die SPD zuständig.

Sollte Möller den Sprung nicht schaffen, dann bestünden 2022 und 2023 weitere Chancen für Ost-Kandidaten. Dann werden in Karlsruhe sieben weitere Richterstellen frei. So wie jetzt kann es jedenfalls nicht bleiben. Das sollten auch die Westdeutschen einsehen.