Verfassungsrichter: AfD-Antrag missachtete Gewaltenteilung

Dessau. Die Ablehnung eines von der AfD geforderten Untersuchungsausschusses zum Linksextremismus durch eine Mehrheit im Landtag von Sachsen-Anhalt war rechtens.

Der von der rechtpopulistischen Partei im Juni 2019 eingebrachte Antrag zur Einsetzung des Gremiums hätte die Kompetenzen des Landtages deutlich überschritten, hieß es in der Begründung des am Dienstag in Dessau-Roßlau verkündeten Urteils des Landesverfassungsgerichtes (Aktenzeichen: LVG 34/19).

Die Fraktionen von SPD, Grünen und der oppositionellen Linke hatten gegen das Vorhaben gestimmt, die CDU-Fraktion enthielt sich.

Der Ausschuss hätte - wäre es nach dem Willen der AfD gegangen - auch Aufgaben der Exekutive und der Judikative übernommen, bemängelten die Verfassungsrichter.

Der Untersuchungsauftrag widerspreche zudem dem Grundgedanken eines demokratischen Rechtsstaates, weil er dem Parlament ermöglichen würde, die Arbeit politischer Parteien zu kontrollieren und damit potenziell deren Mitwirkung an der politischen Willensbildung zu beeinflussen.

Von einer „Vollklatsche für die AfD“ sprach anschließend der SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben. Die Mehrheit des Landtages habe klar Recht bekommen. „Der Opfermythos der AfD fällt in sich zusammen“, so Erben.

Linken-Fraktionschefin Eva von Angern sagte, die AfD habe das demokratische Minderheitenrecht eines parlamentarischen Untersuchungsausschusse missbrauchen wollen, um ihre politische Daueragenda umzusetzen. Dazu gehöre politische Gegner zu diffamieren und einzuschüchtern und so weiter den gesellschaftlichen und politischen Diskurs nach rechts zu verschieben.