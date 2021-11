Verfassungsgericht zu Corona: Schmerzhafte Schutzfunktion

Anzeige

Anzeige

Berlin. In der Corona-Pandemie geht es viel um Abwägung: Das fängt beim Einzelnen an, der sich entscheiden muss zwischen dem Risiko, schwer zu erkranken, und möglichen Bedenken gegenüber Medikamenten. Es geht weiter in den Krankenhäusern, die bei steigender Auslastung beschließen müssen, welche Operation verschoben wird oder wer auf die Hilfe der Intensivmedizin verzichten muss.

Den Rahmen für all das setzt das Gemeinschaftswesen, der Staat, die Regelungsinstanz für das Zusammenleben: Wenn eine Katastrophe eintritt, und als solches lässt sich ein tödliches hochansteckendes Virus getrost bezeichnen, bestimmen die immerhin ja demokratisch gewählten Vertreter des Bundestags und – in Ableitung – der Regierung, wie damit umgegangen wird.

Die Pandemie und wir In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Das Bundesverfassungsgericht hat nun geurteilt, dass der Staat dabei weit gehen kann, schmerzhaft weit sogar. Es erteilte der sogenannten Bundesnotbremse den höchstrichterlichen Segen: Demnach kann der Staat zumindest vorübergehend Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen und sogar Schulschließungen anordnen, wenn kein anderes Mittel in Sicht ist, um das Leben und die Gesundheit der Bürger zu schützen und das Gesundheitswesen nicht kollabieren zu lassen.

„Überragend wichtiges Gemeinwohlbelang“, so heißt das in der stets etwas gespreizten Juristensprache.

Video Bundesverfassungsgericht urteilt: Notbremse war zulässig 1:01 min Die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sowie Schulschließungen seien in der konkreten Situation der Pandemie gerechtfertigt gewesen. © Reuters

Das „Team Vorsicht“ in Bund und Ländern, das diese massiven Beschränkungen durchgesetzt hat, kann sich bestätigt fühlen. Einen Grund zum Triumphieren allerdings gibt es nicht. Zu belastend waren die Maßnahmen, und mittlerweile ist ja auch die Einsicht da, dass die Schulschließungen doch eine Schippe zu viel waren.

Anzeige

Was rechtlich zulässig ist, streng nach dem Buchstaben des Gesetzes also, kann dennoch ethisch oder lebenspraktisch nicht gerechtfertigt sein. Die Verfassungsrichter selbst weisen darauf hin, dass der Gesetzgeber einen Spielraum hat bei seinen Bemühungen.

Das gilt in beide Richtungen, bei Strenge wie bei Flexibilität.

Anzeige

Auch wenn sich das Urteil auf eine Zeit mit anderen Rahmenbedingungen bezieht – die Zahl der Geimpften war im Frühsommer noch wesentlich kleiner -, wird und sollte es zumindest die rechtlichen Bedenken derer zerstreuen, die bei erneuten Beschränkungen noch gezögert haben. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag wird sich das zeigen.

Mangelnde Vorsorge

Insbesondere die künftige Regierungskoalition ist da in den Blick zu nehmen, die sich aufs Abwarten verlegt hat und damit auch manch einem Ministerpräsidenten den Raum gegeben hat, von seinem eigenen Zögern oder von anderen Fehlern abzulenken.

Das Verfassungsgerichtsurteil weist aber auch über die akute Notlage hinaus: Die Pflicht des Staates zum Lebens- und Gesundheitsschutz verbindet es mit dem Hinweis auf die „Beurteilung der ihm verfügbaren Informationen und Erkenntnismöglichkeiten“.

Anzeige

Erkenntnismöglichkeiten? Warnungen von Wissenschaftlern wurden entschlossen überhört. Die Vorsorge, die zum Lebensschutz dazu gehört, fand nicht statt.

Am besten wäre es ja, wenn Krankenhausbetten und Klassenzimmer nicht in Konkurrenz träten. Aber die Infrastruktur für Impfungen und Testmöglichkeiten, die das befördern könnten, ist nach wie vor ein schlechter Witz. Die Notlage in der Pflege wird seit Jahren hingenommen.

Der Bundestagswahlkampf, das Nicht-Wissen-Wollen, die Freude am Sommer und schlicht auch die Hoffnung haben viel überdeckt. Das Virus konnte auf die nächste, die nahezu perfekte Welle warten, weil die Wellenbrecher bröckelten und nicht ausreichend Rettungsringe verteilt wurden.

Das gleicht unterlassener Hilfeleistung.

Nicht nur in Pandemien gilt: Politik muss mehr in den Blick nehmen als den nächsten Tag. Das ist ausnahmsweise keine Frage der Abwägung.