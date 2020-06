Verdienen SPD-Chefs zu viel Geld? Üppige Aufwandsentschädigung trotz knapper Kasse

SPD-Agrarexperte fordert nach Lockdown: “Tönnies muss dafür geradestehen”

Der SPD-Agrarexperte Rainer Spiering mahnt seit Jahren bessere Bedingungen in der Fleischindustrie an. Erst jetzt, nach der Corona-Katastrophe, bewegten sich die Giganten. Spiering fordert einen Mindestlohn von 13,50 Euro in der Branche - und eine persönliche Haftung von Fleischboss Tönnies.