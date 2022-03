Spionageverdacht: Slowakei weist russische Botschaftsmitarbeiter aus

ARCHIV - 20.07.2020, Großbritannien, London: Die Fahne Russlands hängt an der russischen Botschaft in London. Mitarbeiter aus der russischen Botschaft in Bratislava in der Slowakei wurden am Montagabend des Landes verwiesen. Sie stehen unter Spionageverdacht. © Quelle: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa