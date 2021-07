Verbreitung von Verschwörungstheorien: CDU-Generalsekretär Ziemiak erhebt Vorwürfe gegen Grüne

Anzeige

Berlin. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat Grünen-Mitgliedern und einigen ihrer Unterstützer das Verbreiten von Verschwörungstheorien vorgeworfen und einen sachlichen Wahlkampf angemahnt.

So sei in die Welt gesetzt worden, die Union wolle, dass junge Menschen an Corona erkrankten, damit sie am 26. September nicht wählen könnten. Deshalb sei dazu aufgerufen worden, die Briefwahl zu beantragen. „Das sind klassische Verschwörungstheorien. Diese Art von Wahlkampf, der erhält von uns eine klare Absage“, sagte Ziemiak am Montag in Berlin nach Beratungen von Präsidium und Bundesvorstand der CDU.

Auf wessen Aussage er sich bezog, sagte Ziemiak nicht. Vielmehr sagte er allgemein, „dass von Unterstützern der Grünen oder Grünen selbst Verschwörungstheorien verbreitet werden“, und nannte das Beispiel.

Ziemiak warf Grünen und SPD zugleich vor, sie wollten „Steuererhöhungen, Belastungen und mehr Bürokratie, Quoten und Verbote in der Wirtschaft, im Handwerk, in der Industrie“. Er betonte: „Das wäre Gift für den Aufschwung.“

Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie sei „kein Selbstläufer“. Die Wirtschaft brauche jetzt Entlastung, Entfesselung durch weniger Bürokratie und keine Steuererhöhungen.