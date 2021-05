Verbrannte Israel-Flaggen in NRW - Politik verurteilt antiisraelische Kundgebungen

Anzeige

Köln, Münster. Die Politik verurteilt bundesweit die antiisraelischen Kundgebungen in Bonn und Münster. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kritisiert die Aktionen als „vollständig inakzeptabel“. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) macht deutlich: „In NRW ist kein Platz für Antisemitismus.“

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die antiisraelischen Aktionen an Synagogen in Bonn und Münster als „vollständig inakzeptabel“ verurteilt. „Es geht überhaupt nicht, dass in Deutschland Flaggen Israels verbrannt werden oder es antisemitische Kundgebungen vor Synagogen gibt“, sagte Heil am Mittwochmorgen in der Interview-Reihe „Frühstart“ von RTL/ntv (Köln). Man müsse deutlich machen, dass die gesamte Gesellschaft an der Seite von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern stehe. Synagogen müssten gut geschützt werden.

Der SPD-Politiker äußerte sich besorgt zur Lage der Menschen in Israel und in den Autonomiegebieten. Israel habe ein Recht auf Selbstverteidigung. „Es ist jetzt an allen Seiten, diesen Konflikt zu befrieden. Und natürlich darf er auch nicht nach Deutschland getragen werden“, betonte Heil.

Wüst: „In NRW ist kein Platz für Antisemitismus“

Auch NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) stellte sich klar gegen Antisemitismus. „In NRW ist kein Platz für Antisemitismus“, schrieb der Politiker am Mittwochmorgen auf Twitter. Dazu verwies er auf einen Artikel über mehrere Vorfälle in Nordrhein-Westfalen.

Menschen attackierten Eingang einer Synagoge

Die Polizei in Münster und Bonn hatten am Dienstagabend vermutlich antiisraelische Aktionen gemeldet. In Bonn hätten mehrere Personen laut einem Augenzeugen den Eingang einer Synagoge attackiert, hieß es. Auf dem Gehweg gegenüber dem jüdischen Gotteshaus sei eine weiß-blaue Fahne gefunden worden, die augenscheinlich angezündet worden sei.

In Münster hatten mehrere Zeugen die Polizei wegen einer Gruppe vor der Synagoge alarmiert, die eine israelische Fahne verbrenne. In beiden Fällen übernahm der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen.

Hintergrund der Aktionen ist vermutlich der derzeit wieder eskalierende Nahost-Konflikt. Nach drohenden Zwangsräumungen von Wohnungen in Ost-Jerusalem, in denen Palästinenser leben, war es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen protestierenden Palästinensern und israelischen Sicherheitskräfte gekommen.

Zugleich spitzt sich die militärische Auseinandersetzung zu. Aus dem Gazastreifen werden Raketen auf Israel abgefeuert, im Gegenzug fliegt die israelische Luftwaffe Angriffe.