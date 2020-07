Venezuela: Parlamentswahl im Dezember - Opposition kündigt Boykott an

Erste Ergebnisse des Referendums: Erfolg für Putin deutet sich an

Die Abstimmung zur Verfassungsänderung war noch nicht in allen Landesteilen beendet, da wurden bereits die ersten Ergebnisse veröffentlicht. Demnach deutet sich an, dass Russland für Putins Machterhalt gestimmt haben könnte. Sollte es so kommen, dann könnte der Kremlchef bis 2036 an der Macht bleiben.