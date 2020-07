Korruptionsprozess gegen Netanjahu fortgesetzt

Der Korruptionsprozess gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Jerusalem geht weiter. Netanjahu ist wegen Bestechlichkeit, Betrug und Untreue angeklagt. Die Fortsetzung des Prozesses fällt in eine Zeit in der sich in Israel viel Unmut über die Regierungspolitik in der Corona-Krise regt.