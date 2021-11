USA: Zehn Prozent der berechtigten Kinder gegen Corona geimpft

Anzeige

Washington. In den USA haben rund zehn Prozent der Kinder von fünf bis elf Jahren nach Regierungsangaben eine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten. Dies entspreche mindestens 2,6 Millionen Kindern in der berechtigten Altersgruppe, sagte Jeff Zients, Koordinator für das Corona-Krisenmanagement im Weißen Haus, am Mittwoch.

Impfangebote für Kinder an 30.000 Standorten im Land

Allein in der vergangenen Woche wurden demnach 1,7 Millionen Dosen verabreicht - und damit doppelt so viele wie in der ersten Woche der Impfzulassung für diese Altersgruppe, die vor rund zwei Wochen erteilt wurde. Die Kampagne lief also mehr als drei Mal so schnell an wie der Start des US-Impfprogramms für Erwachsene, das vor elf Monaten begann.

Zients ergänzte, es gebe nun Impfangebote für Kinder an 30.000 Standorten im Land - noch vergangene Woche waren es 20.000. Die Regierung rechne damit, dass das Tempo der Impfungen von Kindern in den kommenden Tagen weiter anziehe. Kinder, die ihre erste Dosis zum Ende der Woche bekommen, dürften bis Weihnachten vollständig geimpft sein - sofern ihnen die zweite Dosis drei Wochen nach der ersten verabreicht wird.

Das Weiße Haus rührt einstweilen verstärkt die Werbetrommel für Impfungen von Kindern: First Lady Jill Biden war am Mittwoch Gastgeberin einer Veranstaltung zum Thema, an der Sängerin Ciara mitwirkte.