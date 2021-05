USA wollen Gaza-Konflikt über „diplomatische Kanäle“ lösen

Anzeige

New York. Die USA haben in einer Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrats ein Ende der Gewalt zwischen Israel und Palästinensern im Gazastreifen gefordert. UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield sagte am Sonntag, die derzeitige Spirale de Gewalt drohe eine verhandelte Lösung des jahrzehntelangen Konflikts mit zwei Staaten außer Reichweite zu bringen. Die USA arbeiteten deshalb „unermüdlich über diplomatische Kanäle“ daran, die derzeitige Eskalation zu beenden.

Thomas-Greenfield verwies auf Telefonate von US-Präsident Joe Biden mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas am Samstag. Zudem habe Außenminister Antony Blinken mit ranghohen israelischen, palästinensischen und regionalen Spitzenpolitikern gesprochen.

Der Ton zwischen den israelischen und palästinensischen Diplomaten bei der Sicherheitsratssitzung war allerdings unversöhnlich. Der israelische Repräsentant Gilad Erdan sagte, die vom Gazastreifen von militanten Palästinensern auf Israel abgefeuerten Raketen seien Teil eines „bösen Plans“ der dort herrschenden Hamas, die nicht nur auf die Zerstörung Israels aus sei, sondern auch auf die Übernahme der Macht im Westjordanland, das von Abbas' Fatah dominiert wird.

Die Hamas sei aufgebracht wegen der Absage der ersten Wahlen in den Autonomiegebieten seit 15 Jahren. Die Raketenangriffe auf Israel seien „völlig vorsätzlich“ mit dem Kalkül, mehr innerpalästinensischen Einfluss zu gewinnen, um an Stelle der Autonomiebehörde als Repräsentant der Palästinenser zu treten.

Der palästinensische Außenministers Riad al-Malki sagte, israelische Angriffe auf das palästinensische Gebiet seien Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In Jerusalem, dessen Ostteil die Palästinenser zur Hauptstadt ihre künftigen Staats machen wollen, setze Israel eine Apartheidpolitik um.

Israel bombardiert im Gazastreifen seit einer Woche nach seinen Angaben eine „terroristische Infrastruktur“ der dort herrschenden Hamas, nachdem militante Gruppen von dort Hunderte Raketen auf Israel abfeuerten. Al-Malki strich das Leiden der Zivilbevölkerung heraus; unter mindestens 188 Todesopfern israelischer Angriffe waren 55 Kinder und 33 Frauen.

„Israel tötet Palästinenser in Gaza, eine Familie nach der anderen“, sagte er. „Israel versucht, Palästinenser in Jerusalem zu entwurzeln. Es vertreibt Familien, ein Heim, ein Viertel nach dem anderen. Israel exekutiert unser Volk, verübt Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“

Den Sicherheitsrat, der sich auf Intervention der USA bislang nicht zu der Lage in Nahost geäußert hat, fragte der Minister: „Wie viele getötete Palästinenser braucht es für eine Verurteilung? Was ist die Schwelle für Empörung?“