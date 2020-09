Anzeige

Der Zwischenstopp im Katastrophengebiet dauerte gerade mal anderthalb Stunden, und an neuen Erkenntnissen war Donald Trump sichtbar nicht interessiert. „Es wird anfangen, kühler zu werden. Schauen Sie einfach zu“, riet er spöttelnd dem kalifornischen Umweltminister Wade Crowfoot, dessen Bundesstaat von katastrophalen Waldbränden heimgesucht wird. „Ich wünschte, die Wissenschaft würde Ihnen zustimmen“, konterte dieser. „Ich denke nicht, dass die Wissenschaft es wirklich weiß“, wiegelte der Präsident ab.

Donald Trump hält die von Menschen verursachte globale Erderwärmung für ein Märchen und das derzeitige Feuerinferno im Westen der USA allenfalls für eine Ablenkung von seiner Präsidentschaftskampagne. Doch die wochenlangen Waldbrände, die ein Gebiet von der Größe von Rheinland-Pfalz verwüstet und hunderttausende Menschen in die Flucht trieben, und auch die Hurrikans, die immer häufiger die Golfküste im Südosten terrorisieren, rücken den Klimawandel plötzlich in den Fokus eines Wahlkampfes, der sich bislang ganz um die Corona-Pandemie, die Wirtschaft und die Innere Sicherheit zu drehen schien.

„Ereignisse, die uns sonst einmal in jeder Generation heimsuchten, passieren nun jedes Jahr“, sagte der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden: „Die unbestreitbare, zunehmende, sträfliche Realität“ der Klimawandels erfordere „Handeln, nicht Leugnen“. Biden hatte kurz vor Trumps Besuch in Kalifornien eine Pressekonferenz angesetzt, die er ganz dem Thema widmete. Zwar wollte er den Präsidenten, den er einen „Klima-Brandstifter“ nannte, nicht persönlich für die Häufung von Naturkatastrophen vrantwortlich machen, warnte aber: „Wenn er eine zweite Amtszeit bekommt, werden diese höllischen Ereignisse noch häufiger, noch zerstörerischer und noch tödlicher werden.“

Drei Wochen lang hatte Trump zu den Waldbränden in Kalifornien, Oregon und Washington komplett geschwiegen. Einen Reporter, der sich erkundigte, warum er das Katastrophengebiet nicht früher besuchte, rüffelte er am Montag für diese „widerwärtige Frage“. Die Feuer führt der Präsident alleine auf schlechtes Forstmanagement zurück: Abgestorbene Bäume seien nicht aus dem Wald entfernt worden und würden nach einer Trockenperiode nun wie Streichhölzer brennen. Für die Versäumnisse macht er den demokratisch regierten Bundesstaat Kalifornien verantwortlich.

Trump hat zahlreiche Umweltgesetze gekippt

Experten räumen ein, dass die mangelnde Waldbewirtschaftung die Brände beschleunigt. Allerdings wies der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom darauf hin, dass nur drei Prozent des Landes unter Kontrolle seines Staates stehen. 57 Prozent gehören dem Bund. Vor allem aber ist sich die überwiegende Zahl der Wissenschaftler einig, dass der Klimawandel Extremwetter wie die Rekord-Hitzeperiode und Starkwinde befördert, die den zerstörerischen Flammen derzeit Nahrung geben. „Alles, was wir in der Vergangenheit unterlassen haben, rächt sich nun in der Gegenwart“, sagte der Umweltforscher und Buchautor Char Miller der Washington Post.

Tatsächlich hat Trump in seiner Amtszeit frühere Umweltgesetze aggressiv zurückgenommen. Unter anderem lockerte er die Energieeffizienz-Standards für Autos, hob die Grenzwerte für Emisionen von Kraftwerken an, kippte die Widerspruchsmöglichkeiten von Bürgern gegen umweltschädliche Vorhaben in ihrer Nachbarschaft, erlaubte das Off-Shore-Drilling und öffnete vorher gesperrte Gegenden in Nationalparks für die Öl- und Gas-Erkundung. „Trump leitet ein Zerstörungsrennen gegen unsere Umwelt, das stoppen muss“, sagte der ehemalige kalifornische Gouverneur Jerry Brown, ein Pionier der amerikanischen Umweltgesetzgebung.

„Wir müssen als Nation handeln“, forderte Biden. Er versprach ein Zwei-Billionen-Dollar Programm für den Umstieg auf erneuerbare Energien, den Bau von 500.000 Ladestationen für Elektroautos und die Senkung des CO2-Ausstosses auf Null im Energiesektor bis 2035. Noch weitreichendere und umstrittenere Forderungen im Green New Deal der Parteilinken erwähnte der Präsidentschaftskandidat jedoch nicht.