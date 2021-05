USA: Tochter von John F. Kennedy könnte Botschafterin für Biden werden

Anzeige

Anzeige

Washington. US-Präsident Joe Biden zieht nach Angaben einer Gewährsperson Caroline Kennedy für einen Botschafterposten in Erwägung. Es werde überlegt, die Tochter des verstorbenen Präsidenten John F. Kennedy für eine weitere Tätigkeit in Asien zu nominieren, sagte eine damit vertraute Person der Nachrichtenagentur AP.

Kennedy war unter der Obama-Regierung Botschafterin in Japan. Das Weiße Haus wollte die Überlegungen nicht kommentieren.

Witwe des US-Senator John McCain mögliche Botschafter-Kandidatin

Biden wird voraussichtlich bald eine größere Anzahl an Botschafterernennungen bekanntgeben, wie aus Kreisen des Weißen Hauses verlautete.

Anzeige

Es wird erwartet, dass er den Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, als Botschafter in Indien, Rahm Emanuel, den früheren Bürgermeister von Chicago, als Botschafter in Japan und Tom Nides, der unter der damaligen US-Außenministerin Hillary Clinton von 2011 bis 2013 im Außenministerium arbeitete, als Botschafter in Israel nominieren wird.

Die Witwe des US-Senators John McCain, Cindy McCain, könnte auch einen Botschafterposten bekommen.