Die USA starten die Corona-Impfungen – doch um Trump ist es still

Washington. Die US-Regierung hat die Impfstoffe gegen das Coronavirus schneller bereitgestellt, als so mancher gedacht hätte. Mit der Notfallzulassung des Vakzins von Moderna am Freitag (Ortszeit) steht ein zweites Präparat bereit, mit dem ab Montag geimpft werden soll.

Doch um bei der Bevölkerung für die neuartigen Impfstoffe zu werben, bedarf es einiger Überzeugungsarbeit. Aus der hält sich einer weitgehend heraus: Präsident Donald Trump. Dabei könnte er sich den raschen Impfstart selbst als Erfolg auf die Fahnen schreiben, finden seine Berater.

Noch im Frühjahr hatte der Präsident mit großer Geste im Rosengarten des Weißen Hauses die „Operation Warp Speed“ („Operation Warp-Geschwindigkeit“) gestartet, die Regierungskampagne zur raschen Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen. Doch Tage nach dem Beginn der größten Impfaktion in der Geschichte der USA hat Trump noch nicht öffentlich für die Immunisierung geworben. Er hat nur zwei Tweets zum Thema abgesetzt und sich selbst noch nicht impfen lassen.

Mike Pence lässt sich öffentlich mit seiner Frau impfen

Stattdessen lässt er Vizepräsident Mike Pence machen. Dieser besuchte vor wenigen Tagen einen Impfstoffhersteller im US-Staat Indiana und ließ sich am Freitag zusammen mit seiner Frau Karen vor laufen Kameras impfen. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, kündigten beide am Donnerstag an, in den kommenden Tagen zum Impfen zu gehen - ebenso wie der gewählte Präsident Joe Biden.

Trump selbst will seine Niederlage bei der Wahl vom 3. November immer noch nicht eingestehen, auch wenn er in einem Monat das Weiße Haus räumen muss. Pläne seiner Berater, ihn zum öffentlichen Gesicht der Impfkampagne zu machen, lehnte er ab, wie es aus informierten Quellen heißt.

Der Präsident ging damit Besuchen in Laboren und Produktionsbetrieben aus dem Weg, bei denen er Mitarbeitern hätte danken sollen, ebenso wie Veranstaltungen zur Steigerung der Impfbereitschaft.

Expertin überrascht über Trumps Zurückhaltung

Beobachter zeigen sich überrascht über den zurückhaltenden Kurs Trumps, der sonst selten Schwierigkeiten damit habe, Lorbeeren einzuheimsen. „Die relative Zurückhaltung des Präsidenten bei der Reaktion auf Covid seit der Wahl ist merkwürdig und widerspricht seinen eigenen Interessen“, sagt Lawrence Gostin, Experte für Gesundheitspolitik an der Georgetown-Universität in Washington.

Denn die frühe Entwicklung und Bereitstellung der Impfstoffe sei tatsächlich auch ein Erfolg für Trump, erklärt Gostin, der das Vorgehen des Präsidenten in der Pandemie in der Vergangenheit kritisiert hatte: „Er sollte stolz darauf sein, öffentlich sein Vertrauen in Covid-Impfstoffe zu demonstrieren.“

Wenn sich Trump hingegen nicht sichtlich begeistert zeige und sich nicht im Fernsehen impfen lasse, würde dies das öffentliche Vertrauen in die Vakzine stark beschädigen, sagt Gostin: „Es reicht einfach nicht, Vizepräsident Pence als Vertreter zu haben.“ Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, betonte jedoch, indem er seine eigene Immunisierung verzögerte, wolle Trump eine Botschaft über Prioritäten aussenden: dass es zunächst wichtiger sei, Pflegeheimbewohner und medizinisches Personal zu impfen.

Lasst Joe Biden nicht die Lorbeeren für die Impfstoffe einheimsen. Donald Trump, amtierender US-Präsident

Vor der Genehmigung des Pfizer-Impfstoffs durch die US-Arzneimittelbehörde FDA in der vergangenen Woche hatte Trump noch an einer Präsentation im Weißen Haus teilgenommen. Doch seit Beginn der Impfungen hat er sich kaum gezeigt, was selbst viele seiner Berater verblüfft.

Sie sehen darin eine verpasste Chance für den Präsidenten, der am 20. Januar aus dem Amt scheidet. Ihrer Ansicht nach könnte er die schnelle Entwicklung und Verteilung des Impfstoffs als Erfolg für sich beanspruchen. Die Impfstoffe sind die größte Hoffnung auf Eindämmung des Virus, an oder mit dem bereits mehr als 310.000 Amerikaner gestorben sind.

Trump bemüht sich zumindest, dass möglichst wenig Verdienst an seinen Nachfolger Biden übergeht, der im kommenden Jahr für den Großteil der landesweiten Impfungen verantwortlich sein wird. „Lasst Joe Biden nicht die Lorbeeren für die Impfstoffe einheimsen“, sagte er. „Denn das war ich, und ich habe mehr Druck auf Leute gemacht, als sie es je vorher erlebt haben.“

Doch trotz Trumps Behauptungen waren es Experten der FDA, die auf der Idee der „Operation Warp Speed“ kamen. Und die Forschungsgrundlagen für die Impfstoffentwicklung wurden bereits in den vergangenen zehn Jahren gelegt.

Nur jeder zweite US-Bürger will sich so schnell wie möglich impfen lassen

Die Zurückhaltung des Präsidenten könnte Folgen haben für das Gesundheitswesen. Um eine Herdenimmunität zu erreichen, müssten 75 bis 85 Prozent der Amerikaner geimpft werden, wie der Top-Immunologe der Regierung, Anthony Fauci, erklärt. Damit ist eine öffentliche Aufklärungskampagne über die Sicherheit der Impfungen umso dringlicher. In einer Umfrage von AP-NORC zeigte sich lediglich etwa jeder zweite US-Bürger entschlossen, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen.

Laut den US-Gesundheitsbehörden ist bislang noch nicht klar, ob Menschen, die bereits Covid-19 hatten wie Trump, geimpft werden sollten. Fauci empfahl jedoch, dass der Präsident sich unverzüglich öffentlich impfen lassen sollte. Es sei unklar, wie lange ein möglicher Schutz durch Antikörper nach einer Infektion anhalte. Ob First Lady Melania Trump, die zur gleichen Zeit wie ihr Mann im Oktober erkrankte, geimpft wird, war zunächst nicht bekannt.

In der Vergangenheit haben US-Präsidenten und ihre Familien sich häufig öffentlich impfen lassen, um das Vertrauen der Bevölkerung zu stärken. Dwight Eisenhower betonte, dass eines seiner Enkelkinder in der ersten Welle gegen Polio geimpft wurde. 2009 ließen Barack Obama und seine Frau Michelle ihre beiden Töchter, die zu einer Risikogruppen gehörten, gegen Schweinegrippe impfen.