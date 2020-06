USA: Stadt Washington lässt “Black Lives Matter” auf Straße hinter Weißem Haus malen

Anzeige

Washington. Die Parole “Black Lives Matter” ist in diesen Tagen auf den Straßen unzähliger Städte in den USA zu hören. In der Hauptstadt Washington D.C. hat die Stadtverwaltung diese bedeutenden Worte nun in riesigen gelben Lettern auf eine Straße malen lassen - ausgerechnet hinter dem Weißen Haus.

Von dort aus bringt US-Präsident Donald Trump die antirassistische Protestbewegung immer wieder gegen sich auf.

Auf Twitter gibt es auch Kritik an der Aktion

Noch vor Sonnenaufgang hätten städtische Angestellte am Freitagmorgen damit begonnen, die Worte auf die Straße zu malen, berichtet der örtliche Nachrichtensender NBC Washington. Dafür nutzten sie offenbar die selbe gelbe Farbe, die sonst für offizielle Straßenmarkierungen verwendet wird.

Die Buchstaben erstrecken sich über die gesamte Straßenbreite. Sie können als eine Solidarisierung der Stadtverwaltung mit den Protestierenden verstanden werden. Lokale “Black Lives Matter”-Aktivisten kritisierten die Stadtverwaltung auf Twitter jedoch und bezeichneten die Aktion als Ablenkung von fehlenden politischen Veränderungen.

Tage zuvor waren friedliche Demonstranten von Polizisten aus dem Lafayette-Square-Park, der zwischen der nun bemalten 16th Street und dem Weißen Haus liegt, vertrieben worden.

Sicherheitskräfte räumten Donald Trump damit den Weg frei, der anschließend vor einer nahegelegenen Kirche mit einer Bibel in der Hand posierte - und dafür auch von christlichen Würdenträgern scharf kritisiert wurde.