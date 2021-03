USA setzen Handelsabkommen mit Myanmar aus

Anzeige

Washington. Nach dem Putsch in Myanmar haben die USA bis zur Wiedereinsetzung einer demokratischen Regierung ein Handelsabkommen mit dem südostasiatischen Land ausgesetzt. Die myanmarische Militärjunta geht seit dem Staatsstreich am 1. Februar gewaltsam gegen Protestierende vor. „Die Vereinigten Staaten unterstützen die Menschen in Birma bei deren Bemühungen, eine demokratisch gewählte Regierung wieder herzustellen“, sagte US-Handelsvertreterin Katherine Tai am Montag.

Washington verurteile die „brutale Gewalt“ der Sicherheitskräfte gegen Zivilisten scharf, erklärte sie. Die USA setzten daher jegliche Tätigkeiten gemäß einem Handels- und Investitionsabkommen von 2013 aus, teilte Tais Büro mit. Unter dem Abkommen arbeiteten beide Länder in diesen Bereichen zusammen, um Myanmar in die Weltwirtschaft einzubinden - eine Belohnung für die Entscheidung des Militärs, eine Rückkehr zur Demokratie zuzulassen. Dieser Übergang endete mit dem Putsch abrupt.

Einen Handelsstopp zwischen beiden Ländern bedeutet Tais Ankündigung nicht. Allerdings haben die USA als Reaktion auf den Putsch bereits Wirtschaftssanktionen gegen Myanmar verhängt.