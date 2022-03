USA verhängen Sanktionen gegen russische Unterstützer Nordkoreas

17.01.2022, Nordkorea, Pjöngjang: Die von der Nordkoreas Nachrichtenagentur Korean Central News Agency (KCNA) am 18.01.2022 (Ortszeit) zur Verfügung gestellte Aufnahme soll den Test einer taktische Lenkrakete KN-24 am 17.01.2022 zeigen. Die Aufnahme kann nicht eindeutig verifiziert werden. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs hat der Norden zwei mutmaßliche ballistische Kurzstreckenraketen vom Flugplatz Sunan in Pjöngjang in Richtung Osten abgefeuert und damit zum vierten Mal in diesem Monat seine Macht demonstriert © Quelle: //kcna/dpa