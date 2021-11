USA: Rhetorik einiger Republikaner weiter aggressiv – Parteiführung duldet es

Anzeige

New York. Das von Paul Gosar auf Twitter gepostete Video zeigte, wie eine Figur mit seinem Gesicht eine Figur mit dem Gesicht der Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez tötete. Doch es trifft nicht nur den politischen Gegner: Mehrere der Republikaner, die im Repräsentantenhaus ein neues Infrastrukturpaket unterstützt hatten, wurden laut eigenen Angaben anschließend bedroht. Einer von ihnen war Fred Upton – ein Anrufer bezeichnete ihn als „Verräter“ und wünschte ihm und seiner Familie sowie seinen Mitarbeitern den Tod.

Die Reaktion der Parteiführung: Schweigen. Weniger als ein Jahr nach der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols in Washington, mit der Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump eine friedliche Machtübergabe zu verhindern versucht hatten, werden neue Beispiele für verstörende Äußerungen und Verhaltensweisen bei den Republikanern offenbar als angemessene Beiträge zur öffentlichen Debatte betrachtet. Zumindest scheint es die eine der beiden großen Parteien der USA nicht für notwendig zu erachten, eklatante Grenzüberschreitungen zu ahnden.

Liz Cheney, eine der prominentesten Trump-Gegnerinnen innerhalb der Partei, sagte in einem Interview, dass ihr Abgeordnetenkollege Gosar wegen seiner „anhaltenden unverantwortlichen Aktionen“ gerügt werden sollte. Zugleich kritisierte sie Kevin McCarthy, den republikanischen Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, wegen seiner Zurückhaltung in der Sache. Er und weitere Anführer der Partei hätten offenbar ihren „moralischen Kompass“ verloren, sagte sie.



Im Streit um Gewaltrhetorik reagieren Republikaner oft mit Verweisen auf zurückliegende Ausschreitungen bei Protesten von linken Aktivisten in der Stadt Portland. Präsident Joe Biden sagt jedoch ausdrücklich, dass diejenigen, die an Gewalt beteiligt waren, strafrechtlich verfolgt werden sollen. Und 2018 hatte Nancy Pelosi als demokratische Anführerin im Repräsentantenhaus die ebenfalls demokratische Abgeordnete Maxine Waters kritisiert, als diese ihre Anhänger aufgerufen hatte, Vertreter der Trump-Regierung zu bedrängen.

Die Republikaner machen dagegen kaum Anstalten, gegen Entgleisungen in den eigenen Reihen vorzugehen, oder diese auch nur vorsichtig zu kritisieren. Gosar, der für den US-Staat Arizona im Repräsentantenhaus sitzt, hat seinen umstrittenen Tweet inzwischen zwar entfernt. Anstatt aber Einsicht zu zeigen, erklärten er und sein Digitalchef, diejenigen, gegen die sich der Post gerichtet habe, sollten sich „entspannen“.

Drohungen und eine mitunter gewalttätige Bildsprache sind in der amerikanischen Politik nicht grundsätzlich neu. Erst unter Trump wurden sie aber zunehmend Teil der politischen Normalität. Seit der Anfangsphase seines Wahlkampfes im Jahr 2016 nutzte der ehemalige republikanische Präsident Gewalt als taktisches Mittel – etwa als er eigene Anhänger aufrief, auf Demonstranten loszugehen, die seine Auftritte störten. Sie sollten „die Scheiße aus ihnen heraus prügeln“, sagte er während einer Rede – und versprach sogar, eventuelle Anwaltskosten zu übernehmen.

Trump schürte Gewalt

Während seiner Amtszeit schlug er einmal vor, amerikanische Sicherheitskräfte auf Migranten schießen zu lassen, wenn diese die US-Grenze illegal zu überqueren versuchten. Ein anderes Mal schwärmte er von alten Zeiten, in denen es Polizisten möglich gewesen sei, Verdächtige straflos zusammenzuschlagen. Die Medien bezeichnete er als „Staatsfeind“. Über einen Parteifreund, der einen Reporter tätlich angegriffen hatte, sagte er lobend, dieser sei „mein Typ“.

Nach seiner Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2020 setzte Trump alles darauf an, seine Anhänger davon zu überzeugen, dass die Abstimmung „gestohlen“ worden sei. Die Kampagne gipfelte schließlich in dem gewaltsamen Sturm auf das Kapitol, mit dem Trump-Anhänger die Zertifizierung des Wahlergebnisses verhindern wollten.

Trump scheine versucht zu haben, Gegner durch Gewaltrhetorik einzuschüchtern und habe dabei vor allem innerhalb der Republikanischen Partei eine Kultur geschaffen, in der Androhungen von Gewalt als „ausgefallener Humor“ entschuldigt werden könnten, sagt der Präsidentschaftshistoriker Douglas Brinkley. Gleichwohl sei es aber so, dass eine Drohung von einem Kongressabgeordneten, „egal ob in einem Cartoon oder in Worten“, eine Zielscheibe auf den Rücken der Betroffenen lege.

Mit dem Wissen, dass Alexandria Ocasio-Cortez tatsächlich Morddrohungen erhalte, einen solchen „finsteren, schrägen Fantasy-Spaß“ zu erstellen, sei „verachtenswert“, sagt Brinkley. „Und es ist schwer vorstellbar, dass im Jahr 2021 jemand der Meinung wäre, dass ein solches Verhalten in einer zivilen Gesellschaft akzeptabel sei.“ Der Historiker spricht sich deswegen auch dafür aus, die Sache strafrechtlich zu verfolgen. „Wir können nicht herumgehen und das Leben von Menschen bedrohen und es Humor nennen“, sagt er.

Drohungen gegen Politiker „haben in unserer Demokratie keinen Platz“, sagt auch die ehemalige demokratische Abgeordnete Gabrielle Giffords, die 2011 bei einem Mordanschlag schwer verletzt wurde. „Alle Anführer müssen Gewaltrhetorik und Drohungen innerhalb der Politik entschieden verurteilen und die von bewaffneten Bedrohungen, Belästigung und Einschüchterung ausgehende Gefahr für den demokratischen Prozess anerkennen“, betonte Giffords in einer Stellungnahme.

Lilliana Hall Mason, Professorin an der Johns Hopkins University, hat für eine bevorstehende Buchveröffentlichung die Einstellung der Amerikaner zu politischer Gewalt untersucht. Generell hätten etwa 10 bis 20 Prozent der befragten Anhänger beider Parteien gesagt, dass sie den Einsatz von Gewalt zur Erreichung politischer Ziele befürworteten. Ihre Forschung habe allerdings gezeigt, dass die Einstellung stark von Botschaften der politischen Anführer beeinflusst werde.

Wenn Politiker beschwichtigende Rhetorik nutzten, sinke auf beiden Seiten die Akzeptanz von Gewalt, sagt Hall Mason. Wenn aber die Demokraten vonseiten der Republikaner Gewaltrhetorik hörten, oder umgekehrt, dann begünstige dies eine Wahrnehmung, dass die jeweils andere Seite mehr zu Gewalt neige, als sie es tatsächlich tue – und bekräftige die Tendenz, auf gleiche Art zu reagieren. Der Einsatz von Gewaltrhetorik sei daher „ein wirklich gefährliches Spiel“, betont die Wissenschaftlerin. „Es ist einfach so verantwortungslos.“