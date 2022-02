US-Republikaner Kinzinger will Trump-Verbündete stoppen – mit Hilfe der Demokraten

Anzeige

Anzeige

New York. Der republikanische Kongressabgeordnete Adam Kinzinger will mit einer neuen Strategie die Wahl von Kandidaten stoppen, die den früheren US-Präsidenten Donald Trump unterstützen.

Kinzinger will dabei bewirken, dass Wähler der Demokratischen Partei und unabhängige bei den republikanischen Vorwahlen für die Kongresswahlen im November für republikanische Kandidaten stimmen, die gegen Trump sind. „Wir müssen dazu in der Lage sein, unbequeme Allianzen zu haben, so unbequem wie sie in diesem Moment sein mögen“, sagte Kinzinger der Nachrichtenagentur AP am Dienstag.

Der Republikaner Adam Kinzinger möchte Unterstützer des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump stoppen. © Quelle: Congressman Kinzinger's press office

Anzeige

Wenn nichts dagegen getan werde, dass Republikaner Trump unterstützten, könnte das die Demokratie gefährden, argumentiert Kinzinger.

Trump-Unterstützer wollen Kinzinger bei den Republikanern rauswerfen

Die Dachorganisation der Republikanischen Partei, RNC, erwägt bei einem Treffen in dieser Woche eine Resolution gegen Kinzinger, mit der dieser aus der Partei ausgeschlossen würde. Kinzinger versuche „aktiv, seine Kollegen zu besiegen und glaubt nicht mehr an unsere gemeinsamen konservativen republikanischen Werte“, argumentierte der Trump-Verbündete David Bossie, der sich für die Resolution einsetzt.

What's up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur ‒ jeden zweiten Dienstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Der 43-jährige Kinzinger tritt bei den Kongresswahlen dieses Jahr nicht zur Wiederwahl an. Er hatte im letzten Jahr die politische Organisation Country First gegründet, mit der Trump aus der Republikanischen Partei verdrängt werden soll. Country First hat nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Mitglieder gewonnen, darunter 4000 Freiwillige. Sie soll mehr als zwei Millionen Dollar an Spenden gesammelt haben.

Allerdings ist das sehr wenig im Vergleich zu dem Geld, das die politische Organisation von Trump seit dessen Ausscheiden aus dem Präsidentenamt im Januar 2021 gesammelt hat - mehr als 100 Millionen Dollar.