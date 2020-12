Wahn-Hinweise aus dem Weißen Haus

Anzeige

Anzeige

Liebe Leserinnen und Leser,

folgender Satz beweist die mitunter extrem große Bedeutung eines Kommas: Donald Trump denkt an sich, selbst zuletzt.

Eigentlich sollte es ja anders sein bei einem amerikanischen Präsidenten, ohne Komma. Jeder wünscht sich im Weißen Haus jemanden, der Politik als Dienst an der Gemeinschaft sieht. Doch davon kann derzeit weniger die Rede sein als je zuvor in der amerikanischen Geschichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Corona-Zahlen schießen derzeit hoch wie nie. Allein in den letzten sieben Tagen starben 15.658 Amerikaner an dem Virus, es war die tödlichste Corona-Woche für die USA seit Beginn der Pandemie. CNN-Datenkönig John King, Zuschauern in Deutschland aus der Wahlnacht bekannt, steht in diesen Tagen im Studio vor bunten Grafiken von ganz anderer, makabrer Art. Neuinfizierte, Auslastung der Intensivstationen: Immer mehr Zeiger drehen in den roten Bereich, quer durch die USA.

Doch statt seinen Amtspflichten nachzugehen, denkt Trump nur noch an Trump: Kann ich nicht doch noch irgendwie das Wahlergebnis drehen? Und wenn nicht: Kann ich wenigstens außer für meine kriminellen Freunde und für meine Familie vielleicht auch für mich selbst eine Begnadigung bewirken?

Die Schicksalswahl Der Newsletter mit Hintergründen und Analysen zur Präsidentschaftswahl in den USA. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Was kann Trump noch anrichten?

Anzeige

Realitätsfern und egozentrisch sind auch Trumps Gedanken, was den Rest der Welt angeht. Mal erkundigt er sich allen Ernstes in seinem Team nach Möglichkeiten für einen Militärschlag gegen den Iran. Mal will er so schnell wie möglich einen Abzug von US-Truppen aus „shithole countries“, die es nicht wert seien, dass die USA sich dort überhaupt engagieren – Somalia zum Beispiel.

“Bis zum 20. Januar kann noch viel passieren": Abendstimmung in diesen Tagen im Weißen Haus. © Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa

Anzeige

„Bis zum 20. Januar”, orakelte Trump unlängst vor Journalisten, „kann noch viel passieren.” Viele im Publikum krallen wie bei einem Gruselfilm ihre Hände in die Lehnen: Wird das besiegt geglaubte Monstrum am Ende wie in Hollywood noch mal drohend hochfahren?

Ob am Ende gar noch ein Krieg drohe, habe ich schon im November im RND-Interview Trumps früheren Sicherheitsberater John Bolton gefragt. Der Republikaner, der einst für Ronald Reagan und George Bush senior gearbeitet hat, winkte zwar ab – aber mit einer Begründung, die nicht vollständig nach Entwarnung klingt: „Trumps Überlegungen, das war immer so, sind am Ende episodisch, erratisch, sie sind nicht irgendwie miteinander verbunden.”

Ist Trump am Ende böse, aber einfältig, unfähig zu einer klaren Strategie? Kein US-Republikaner sagt es laut. Aber allen ist klar: Die Wahn-Signale häufen sich, die Entfernung dieses Mannes zur Realität, die immer schon groß war, wächst in diesen letzten Amtswochen erneut.

Trumps wirrer Kampf in Georgia

In Georgia vor allem werden Trumps Kämpfe immer wirrer. Offenbar hat es ihn frustriert, dass er diesen Südstaat als erster Republikaner seit 1992 verloren hat. Damals ging Georgia an Bill Clinton, jetzt an Joe Biden.

Trump attackiert unablässig die republikanischen Beamten des Bundesstaates, die den Sieg Bidens zertifiziert haben, und verlangt ihre Ablösung. Den republikanischen Gouverneur Brian Kemp drängt er zu weiteren Prüfungen: die Unterschriften auf Briefwahlbögen seien wohl nicht richtig abgeglichen worden.

Anzeige

Kemp lehnt ab. Denn schon dreimal wurde mittlerweile in Georgia nachgezählt. Und dreimal hat sich nichts geändert.

Offenbar glaubt Trump, die Verbreitung von Verschwörungstheorien könne seiner Partei trotzdem nützlich sein. Trump meint, er könne auf diese Art seine Anhänger motivieren, bei der Senats-Stichwahl in Georgia am 5. Januar ihre Stimme den Republikanern David Perdue und Kelly Loeffler zu geben.

In Georgia geht es um die Zukunft der USA

Die Stichwahl in Georgia hat Bedeutung für die gesamte Nation. Sollten die Demokraten Jon Ossoff und Raphael Warnock in den US-Senat einziehen, würden sie die bislang knappe Mehrheit der Republikaner in der Kammer in Richtung der Demokraten drehen.

Hoffnungsträger der Demokraten in Georgia: Jon Ossoff (33), Kandidat für den US-Senat bei den Stichwahlen am 5. Januar. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Inzwischen sehen einige Republikaner das Risiko wachsen, Trumps Anti-Wahl-Rhetorik könne nach hinten losgehen und die eigenen Anhänger davon abhalten, überhaupt noch an Wahlen teilzunehmen. Dann allerdings wäre der worst case aus Sicht der Republikaner erreicht. Der Senat wäre dann, neben dem Weißen Haus und dem Repräsentantenhaus, ebenfalls in der Hand der Demokraten. Anders gesagt: Nach vier Jahren Trump hätten die Republikaner in Washington überhaupt nichts mehr zu sagen. Mehr Klimaschutz, ein sozialeres Gesundheitswesen – Biden könnte alles viel leichter über die Bühne bringen.

Anzeige

Weil es in Georgia also um die Zukunft der USA geht, schrauben beide Parteien gerade ihre Werbeetats in nie dagewesene Höhen, auf dreistellige Millionenbeträge. „Georgia on my mind”: Ein extrem gefühlvolles altes Lied, einst gesungen von Ray Charles, bekommt jetzt neue Aktualität. „Georgia, ein Lied, ein Lied von dir”, heißt es in dem Text, „kommt so süß und klar wie das Mondlicht durch die Kiefern.”

Freund Flynn wirbt fürs Kriegsrecht

Trump plant derzeit offenbar 20 Begnadigungen – die allerdings unter diesem Präsidenten weniger ein Akt von Großherzigkeit sein werden als ein Manöver zur Wahrung eigener Interessen. Trump will Leuten zu Hilfe kommen, die in noch immer unausgeleuchteten Affären auch ihn belasten könnten.

Als einer der ersten wurde jetzt Michael Flynn begnadigt, ein früherer Wahlkampfmanager, der später zugegeben hatte, in der Russland-Affäre das FBI gelogen zu haben. Flynn arbeitete Anfang 2017 dreieinhalb Wochen lang als Trumps Nationaler Sicherheitsberater – bevor er das Weiße Haus unter obskuren Umständen verließ.

Flynn bedankte sich bei Trump für seine Begnadigung auf ganz eigene Art. Der frühere Berater gab seinem früheren Chef mal wieder einen Tipp, diesmal sogar öffentlich: Trump solle das Kriegsrecht verhängen, dann könne er im Amt bleiben. Ist doch ganz einfach. Der frühere US-General Flynn unterstützt die Bewegung „We the people”, die sich allen Ernstes für eine Suspendierung der Verfassung einsetzt. Im Kampf gegen „bewaffnete und trainierte Marxisten bei Antifa und Black Lives Matter”, glaubt die Bewegung, müssten jetzt andere Saiten aufgezogen werden.

Zeit, dass sich was dreht: Bidens Corona-Team

Joe Biden hat in der Nacht zum Dienstag offiziell bekanntgegeben, mit welchem Team er vom 20. Januar an die Corona-Pandemie bekämpfen will. In medizinischen Fachkreisen wurden die Namen mit viel Interesse, Zustimmung und Sympathie kommentiert – Tenor: Zeit, dass sich was dreht. Die komplette Liste mit allen Biografien finden Sie hier.

Joe Bidens Team im Kampf gegen das Virus. © Quelle: Biden transition

Gesundheitsminister wird der kalifornische Generalstaatsanwalt Xavier Becerra, der seit Langem für sozial gerechte Reformen des Gesundheitswesens eintritt. Becerra, dessen Mutter aus Mexiko stammt, wäre der erste Latino an der Spitze des Ressorts.

Leiterin des Nationalen Centers for Disease Control wird Rochelle Walensky, eine Infektionsexpertin mit Harvard-Ausbildung und medizinischer Praxis am Massachusetts General Hospital in Boston. Anthony Fauci, der schon für sechs US-Präsidenten gearbeitet hat, behält seinen Posten als oberster medizinischer Berater des Weißen Hauses. Die Harvard-Absolventin Marcella Nunez-Smith soll über die Bemühungen der Biden-Regierung wachen, in der Corona-Bekämpfung keine unfairen ethnischen Unterschiede entstehen zu lassen.

Leseempfehlungen

Präsident in Putschstimmung: Bei einer Kundgebung in Georgia präsentierte sich Donald Trump jüngst als verbitterter Held einer alternativen Realität – unser USA-Korrespondent Karl Doemens beschreibt diesen mehr als bizarren Auftritt.

Kein Abzug aus Deutschland: Der von Donald Trump angeordnete Abzug von 12.000 amerikanischen Soldaten aus der Bundesrepublik wird wohl nicht umgesetzt. Denn Demokraten und Republikaner stellen sich im Kongress mit einer breiten Mehrheit quer.

Europa will einen Neustart: Nach vier Jahren voller Vorwürfe und Spannungen sollen nach dem Machtwechsel in Washington wieder gemeinsame Ziele in den Fokus rücken. Marina Kormbaki beschreibt die transatlantischen Hoffnungen der EU, der Nato und der Bundesregierung in Berlin

Zitat der Woche

Hört auf, Menschen zu Gewaltakten zu inspirieren. Jemand wird am Ende noch verletzt, jemand wird erschossen, jemand wird getötet. Gabriel Sterling, Wahlleiter in Georgia, zu den unbewiesenen Behauptungen von Donald Trump und seinen Republikanern, der Sieg Joe Bidens beruhe auf einer Manipulation des Wahlergebnisses.

US-Wahl – What’s next?

Menschen in aller Welt würden in diesen Tagen gern eine Art Vorspultaste für die Weltgeschichte drücken. Doch es hilft nichts: Die Verfassung der USA bewirkt in Washington einen Machtwechsel wie immer, in slow motion.

Erst am kommenden Montag, dem 14. Dezember , bei der Abstimmung im Electoral College , ist die Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten offiziell abgeschlossen.

, bei der Abstimmung im , ist die Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten offiziell abgeschlossen. Am 5. Januar entscheidet sich mit der Stichwahl in Georgia die Mehrheit im US-Senat.

entscheidet sich mit der Stichwahl in Georgia die Mehrheit im US-Senat. Und erst fünfeinhalb Wochen später, am 20. Januar um 12 Uhr, muss Donald Trump endgültig aus dem Weißen Haus weichen. Das Biden-Team arbeitet schon an der Rede zur Inauguration, die Feier zur Amtseinführung wird wegen der Pandemie bescheiden ausfallen.

Am 15. Dezember erscheint der USA-Newsletter in einem neuen Look. Der Neustart in der Politik bleibt natürlich ein zentrales Thema. Daneben aber wollen wir uns künftig noch weiter öffnen für Stimmungen und Strömungen in der Gesellschaft und im Kulturleben der USA.

Stay stuned!

Matthias Koch

PS: Alle Infos zur US-Wahl finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite.