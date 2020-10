USA melden russische Hackerangriffe auf Kommunen und Staaten

Anzeige

Anzeige

Washington. Wenige Wochen vor der US-Wahl haben russische Hacker Dutzende Netzwerke von Verwaltungen amerikanischer Kommunen und Staaten ins Visier genommen. Dabei seien Daten aus mindestens zwei Servern gestohlen worden, teilten US-Behördenvertreter am Donnerstag mit.

Erst am Mittwoch hatte der US-Geheimdienstkoordinator bekannt gegeben, dass sich der Iran und Russland in die US-Wahl einmischten. Sie verbreiteten Falschinformationen und hätten illegal „einige“ persönliche Daten registrierter Wähler erbeutet, sagte John Ratcliffe am Mittwochabend (Ortszeit) bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Washington.

ZUM THEMA Präsidentschaftswahl in den USA: Iran und Russland sollen Wählerdaten gestohlen haben

Die Daten könnten missbraucht werden, um Wähler falsch zu informieren und Verwirrung zu stiften. Iranische Stellen hätten E-Mails verschickt mit dem Ziel, „Wähler einzuschüchtern, sozialen Unfrieden zu schüren und Präsident (Donald) Trump zu schaden“.