USA klagen Ex-Elitesoldat wegen Spionage für Russland an

Falls Church. Ein früheres Mitglied einer Spezialeinheit der US-Armee ist wegen langjähriger Spionage für Russland festgenommen worden. Dem 45-jährigen Beschuldigten werde vorgeworfen, von 1996 bis 2011 Militärgeheimnisse über Aktivitäten seiner auch als Green Berets bekannten Einheit an Ex-Sowjetrepubliken durchgestochen zu haben, hieß es in der Anklageschrift des Justizministeriums, die nach seiner Verhaftung am Freitag publik gemacht wurde. Demnach soll er sich gegenüber russischen Geheimdiensten als “Sohn Russlands” gezeichnet haben.

Der Beschuldigte habe die USA für übermäßig dominant in der Welt gehalten und die Ansicht vertreten, dass sein Land in die Schranken verwiesen werden sollte. Angetrieben sei er zudem teils durch Bitterkeit gewesen, die sich im Laufe seiner Armeekarriere angestaut habe. Er habe auch den Wunsch gehabt, Geschäftskontakte in Russland aufzubauen.

Erst diese Woche hatte das US-Justizministerium ein Strafverfahren gegen einen Ex-CIA-Agenten bekanntgegeben, dem Spionage für China zur Last gelegt wird. Die beiden jüngsten Fälle zeigten, "dass wir uns anhaltend vor Spionage von unseren arglistigsten Gegnern in Acht nehmen müssen - Russland und China", sagte Staatsanwalt John Demers, der ranghöchste Beauftragte für nationale Sicherheit im Justizministerium.